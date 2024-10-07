Директор департамента здравоохранения ХМАО Добровольский ушел в отставку

Директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Алексей Добровольский спустя восемь лет работы в должности ушел в отставку. «Я принял решение сменить работу, и сегодня последний из 3098 моих дней работы директором департамента здравоохранения Югры»,— написал господин Добровольский в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский (посередине)

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский (посередине)

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО

Алексей Добровольский подчеркнул, что за восемь лет число работающих врачей в округе увеличилось на 527 человек. «Команда из 8,5 тыс. врачей и 21 тыс. медсестер и фельдшеров 24/7/365 бережет здоровье жителей Югры. С вами всегда надежно, ваш профессионализм и преданность профессии помогали мне все 23 года работы в Югре»,— добавил он.

С 1995 года Алексей Добровольский работал врачом-хирургом отделения гнойной хирургии ГК БСМП в Омске. В 1997 году перешел на работу в гастрохирургическое отделение МСЧ – 10. С 2001 года трудился в хирургическом отделении № 1 БУ ХМАО – Югры окружной клинической больницы в Ханты-Мансийске. В 2005 году назначен заместителем главного врача по хирургии учреждения, в 2012 году — возглавил его. С апреля 2016 года работал директором департамента здравоохранения ХМАО.

Как рассказали «Ъ-Урал» в департаменте внутренней политики ХМАО, исполнять обязанности главы департамента здравоохранения будет заместитель директора Максим Малхасьян.

По данным СМИ, департамент здравоохранения Югры может возглавить экс-депутат думы Тюмени от «Единой России» Антон Терехин. В сентябре коллеги господина Терехина одобрили досрочное прекращение его полномочий. С 2018 по 2023 год Антон Терехин возглавлял лечебно-диагностическое отделение Областной клинической больницы №2, в настоящее время работает заместителем главного врача медучреждения.

Василий Алексеев