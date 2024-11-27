«Грузинская мечта» выдвинула кандидатом в президенты экс-футболиста «Алании»

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» выдвинула бывшего футболиста депутата Михаила Кавелашвили кандидатом в президенты страны, сообщил основатель и почетный председатель партии Бидзина Иванишвили. По решению парламента выборы состоятся 14 декабря путем голосования коллегии выборщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Кавелашвили (справа) в 2007 году

Фото: Brian Ching / AP Михаил Кавелашвили (справа) в 2007 году

Фото: Brian Ching / AP

Объясняя выбор политсовета «Грузинской мечты», Бидзина Иванишвили заявил, что еще до начала политической карьеры Михаил Кавелашвили «бескомпромиссно выражал свою принципиальную позицию по всем важным для страны вопросам». Будучи депутатом, продолжил основатель партии, он «внес огромный вклад в защиту интересов страны и укрепление суверенитета», а на посту президента будет служить «не иностранной силе», за счет чего «практика предательства» уйдет в прошлое.

Михаил Кавелашвили назвал главной своей целью на посту президента «объединение грузинского общества», что, по его мнению, не считает важным действующий глава государства Саломе Зурабишвили. «Я осознаю большую ответственность должности президента Грузии, особенно на фоне того, что наш нынешний президент пренебрегла нашим главным документом — Конституцией Грузии — и продолжает нарушать ее сегодня. Наше общество в противостоянии, разжигается радикализация, поляризация, наши недружественные друзья помогают активизировать этот процесс, поэтому одной из главных целей и задач будет возвращение института президента в конституционные рамки»,— сказал кандитат от «Грузинской мечты» (цитата по 1TV).

53-летний Михаил Кавелашвили за свою спортивную карьеру выступал за тбилисские «Локомотив» и «Динамо», в составе которых стал шестикратным чемпионом Грузии. В 1995 году, выступая за владикавказский клуб «Алания», стал чемпионом России. Затем он играл в английском «Манчестер Сити», швейцарском «Грассхоппере». Депутатом от «Грузинской мечты» является с 2016 года.

В 2017 году Грузия официально отказалась от смешанной системы и стала парламентской республикой. В связи с этим президент страны выполняет главным образом представительские функции, властные полномочия имеет премьер-министр. Согласно принятой в том же году конституции, президента сроком на пять лет уже будут избирать не всенародно, а путем голосования специальной коллегии выборщиков, состоящей из 300 членов: 150 из них — депутаты парламента, 150 — депутаты местных органов власти.

Последние выборы президента Грузии, где главу государства избирали всенародным голосованием, состоялись в 2018 году. Президентский срок победившей тогда Саломе Зурабишвили истекает 16 декабря (он составлял шесть лет в качестве исключения). Вместе с оппозицией госпожа Зурабишвили не признает легитимность нынешнего парламента, контролируемого «Грузинской мечтой», и готовится создать альтернативный орган. Его может возглавить сама Саломе Зурабишвили.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «В парламенте Грузии все теперь однообразно».