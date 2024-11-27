Закону о психологах нужна помощь

Правительство подготовило критическое заключение на законопроект о психологической помощи в России, разработанный вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой (ЕР). Одиннадцать министерств не поддержали инициативу, решив, что она «нуждается в существенной доработке». В кабмине указали на «множество противоречий, правовую неопределенность и пробелы правового регулирования».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законодатели уже долгое время не могут отрегулировать сферу психологической помощи, оказываемой россиянам. Такие попытки предпринимались неоднократно, в частности, законопроект о психологической помощи был внесен депутатом Людмилой Швецовой («Единая Россия») в 2014 году, но был отклонен парламентом. Как рассказывал “Ъ” (см. номер от 31 октября 2022 года), глава думского комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обещала до конца 2022 года внести новую версию нормативного документа. Как выяснилось тогда, группа специалистов, в том числе психологов МЧС и экспертов факультета психологии МГУ, подготовила пять вариантов будущего закона. Их содержание совпадало на 95%, оставшиеся 5% приходятся на «нюансы», о которых спорит профессиональное сообщество.

Один из главных предметов споров — о требовании к уровню образования психологов.

Разработчики хотели разрешить называться так только окончившим профильный специалитет, бакалавриат или магистратуру. Но специалисты, в первую очередь частные практики, указывали, что за последние 30 лет было подготовлено много кадров, которые не имеют формального базового психологического образования. Если закон этого не учтет, до 20% практикующих психологов могут оказаться в нелегальном поле, предупреждали они. До сих пор ни один из этих вариантов не был внесен в Госдуму.

Между тем, как стало известно, свой проект закона об основах регулирования психологической помощи в РФ разработала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Госпожа Кузнецова перед внесением в парламент направила его на экспертизу в правительство. Однако нормативный акт не поддержали 11 министерств, включая Минздрав, Минпросвещения, Минобразования и Минтруд. В заключении (есть в распоряжении “Ъ”) говорится, что в отдельных положениях документа имеются «правовая неопределенность и пробелы правового регулирования». Отмечается, в частности, что отсутствуют положения, регулирующие вопросы оплаты оказания психологической помощи, защиты прав потребителей указанных услуг, а также правовые основания оказания психологической помощи. В документе представители правительства обнаружили «множество внутренних противоречий» — в части установления понятий «психологическая помощь», «психолог», «права лиц, получающих психологическую помощь».

В законопроекте, по оценке представителей правительства, отсутствуют положения о том, в каком виде, кем и с использованием каких технологий предусматривается ведение Единого федерального реестра лиц, допущенных к оказанию психологической помощи, и Федерального реестра психологов, также не раскрыт перечень сведений о психологах, подлежащих внесению в эти реестры.

Отдельная претензия к регламентированию вопросов соблюдения психологической тайны.

Чиновники указывают и на ряд нестыковок. Так, проект закрепляет квалификационные требования к психологу: наличие высшего психологического или психолого-педагогического образования, а также порядок допуска к деятельности психолога. Это, однако, не согласуется с положениями закона об образовании, в котором отсутствуют понятия «высшее психологическое образование» или «психолого-педагогическое образование». Правительство заключило, что проект нуждается «в существенной доработке».

“Ъ” направил запрос Анне Кузнецовой, однако на момент публикации ответа не получил.

Наталья Костарнова