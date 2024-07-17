Регулятор мира сего

Представители традиционных конфессий России настороженно отнеслись к законопроекту о психологической помощи. Его авторы предлагают установить четкие стандарты работы психологов, за соблюдением которых будет следить государственный регулятор. Представители христианства, иудаизма и ислама выразили опасение, что их практики психологической помощи верующим могут показаться регулятору «ненаучными». По их мнению, законопроект о работе психологов необходимо согласовать с традиционными ценностями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во вторник представители традиционных конфессий обсудили на круглом столе в Общественной палате РФ идею госрегулирования психологической помощи. Напомним, что в России многие религиозные организации занимаются психологической поддержкой верующих. Так, при РПЦ действуют несколько крупных психологических центров; в Православном институте св. Иоанна Богослова есть факультет психологии. Как сообщал “Ъ”, представители РПЦ привлекались, в частности, к разработке программ по реабилитации участников СВО. Курсы по психологии открыты и при Исламском университете в Казани; в России активно действует Ассоциация психологической помощи мусульманам.

«Нам представляется важным обсудить проблемы оказания психологической помощи на основе указа президента о традиционных ценностях,— заявила в начале встречи сопредседатель Союза православных женщин Наталья Дмитриевская.— Много различных методик и подходов, но здесь очень важно говорить о душе, а без присутствия Бога это невозможно». Она предложила обсудить «зависший» в Госдуме законопроект о психологической помощи гражданам.

Напомним, осенью 2022 года думский комитет по защите семьи анонсировал документ, регулирующий деятельность психологов. Среди прочего, законопроект должен был установить требования к профессиональному образованию — чтобы психологом мог называться только выпускник профильного специалитета, бакалавриата или магистратуры. Также авторы предлагали разработать единые стандарты для деятельности психологов и назначить регулятора, ответственного за их соблюдение. Кроме того, депутаты намеревались создать реестр проверенных специалистов.

Как рассказывал “Ъ”, законопроект вызвал бурные дискуссии в профессиональном сообществе. В декабре 2023 года авторы законопроекта пообещали оставить в нем «самое важное»: перечень разрешенных видов деятельности, а также статус, права и обязанности специалистов. Но документ так и не был внесен в Госдуму.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов посетовал, что «многие современные зарубежные психологические практики учат жить со злом, а не изгонять его». Поэтому при создании единых критериев работы психолога нужно ориентироваться именно на отечественный опыт, сказал он, и вести эту работу необходимо «при участии представителей традиционных религий». Существующую версию законопроекта иерей назвал спорной и требующей «существенной доработки», например, согласования с указом президента о традиционных ценностях. Отдельно господин Лукьянов выразил опасения по поводу единого регулятора, потому что «непонятно, кто им будет». В качестве альтернативы он предложил создавать саморегулируемые профессиональные организации и этические комитеты.

Замглавы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал главным вызовом законопроекта «гармонизацию установок психологов и традиционных ценностей». Но добавил, что психологическое сообщество должно само нести ответственность за свою деятельность.

«Подготовка нормативного акта, единого для психологов всех национальностей, конфессий и взглядов, сомнительна»,— считает руководитель Центра кризисной психологии при храме Воскресения Христова на Семеновской Михаил Хасьминский. Он добавил, что «многие студенты-психологи имеют очень разное отношение к традиционным ценностям» — некоторые даже «считают нормой однополые отношения и не хотят иметь семью». Господин Хасьминский выразил опасение, что религиозные подходы к психологическому консультированию, «которые часто носят миссионерский характер», могут быть сочтены авторами законопроекта «ненаучными».

При этом некоторые «научные» практики могут вступать в противоречие с традиционными ценностями, предупредил он: «В МКБ-10 (международный классификатор болезней, введенный Минздравом в 1997 году.— “Ъ”), по которому мы сейчас живем, любовь — это "расстройство привычек и влечений неуточненное". Получается, что Бог есть расстройство». Отметим, что “Ъ” не удалось найти такого диагноза в МКБ-10.

Помощник главы Духовного собрания мусульман России Денис Мустафин заявил, что психологи слишком сосредоточены на сугубо научных «материальных подходах» и «в попытках достичь научной строгости полностью отвергают духовные вопросы». Поэтому законопроект может ограничить права верующих людей на выбор подходящего им специалиста. А вот раввин Арон Гуревич прямо заявил, что на деятельность религиозных иудейских психологов внешние регуляторы будут иметь «мизерное влияние». Впрочем, он добавил, что экспертное сообщество и религиозные объединения должны иметь возможность совместно решать с регулятором возможные конфликты. Эту возможность, по мнению раввина, также нужно отразить в законе.

Полина Ячменникова