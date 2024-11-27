Никакой аквакультуры питания

Импорт комбикормов для аквакультуры может быть частично закрыт. Это требуется для развития российского производства, которому сложно конкурировать с восстанавливающимися поставками из-за рубежа. Регулирование рискует обернуться проблемами для предприятий, занимающихся разведением лососевых и осетровых рыб: более 50% кормов для них имеют импортное происхождение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Для поддержки российского производства кормов для аквакультуры нужно задуматься о частичном закрытии импорта. Об этом на заседании комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре РСПП 21 ноября 2024 года заявил представитель подведомственного Росрыболовству ФГБНУ ВНИРО Роман Артемов (“Ъ” ознакомился с записью мероприятия). Он уточнил, что можно ограничить поставку продукции для осетровых рыб и форели. Исключение, по мнению эксперта, целесообразно сделать для репродукционных кормов, которые в меньших объемах производятся в России. В Росрыболовстве “Ъ” оперативно не ответили.

Глава комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман Зверев пояснил “Ъ”, что заседание прошло по поручению президента организации Александра Шохина после обращения крупного производителя кормов «Бифф». Предложения, по его словам, будут собраны, проанализированы и выставлены на голосование. Одобренные представят на заседании комиссии Госсовета по направлению «Сельское хозяйство».

Производство комбикормов для рыб в январе—сентябре 2023 года Росрыболовство оценивало в 48 тыс. тонн, отмечая рост на 39% год к году.

В Feedlot указывают, что в этом году было произведено 45 тыс. тонн, доля импорта достигала 60%. Свежие данные недоступны. По озвученным на заседании РСПП оценкам Национальной ассоциации предприятий индустриальной аквакультуры (НАПА), в России семь специализированных заводов общей мощностью 215 тыс. тонн. К 2030 году ее планируется довести до 500 тыс. тонн. Производство составит около 70% от запланированных мощностей, уточнил господин Артемов.

Согласно ВНИРО, увеличение мощностей предполагается в том числе за счет ввода предприятий «Инарктики» (70 тыс. тонн) и Aquarex (130 тыс. тонн). В компаниях “Ъ” оперативно не ответили. Согласно «Бифф», для осетровых рыб в год приобретается около 5 тыс. тонн кормов, из них 50% произведены в Испании. В 2023 году они попадали в Россию через третьи страны, сейчас поставляются напрямую. В НАПА отметили, что для лососевых рыб потребление импортных кормов в 2,5 раза выше, чем российских. Они поступают из Норвегии, Турции, Италии, Испании и Белоруссии.

Сегментом, который может полностью перейти на российские корма, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин называет карповых рыб: они наименее прихотливы.

Лососевые и осетровые, по словам эксперта, нуждаются в кормах с содержанием белка не менее 40%. На российском рынке из-за отсутствия сырья и рецептур такого предложения почти нет, поясняет господин Фомин.

Роман Артемов отметил, что импортные корма нередко дешевле российских, связав это с действующими в Европе механизмами субсидирования. В «Бифф» считают проблемой дефицит на внутреннем рынке рыбной муки с высоким содержанием белка. В компании указали на целесообразность внедрения механизмов льготного кредитования, но параметры не привели. В НАПА предполагают, что речь может идти о кредитах под 5% на закупку российских кормов.

Ограничение конкуренции через закрытие рынка для зарубежных поставщиков в НАПА назвали рискованным из-за снижения качества российской продукции. Президент Союза осетроводов Александр Новиков не исключил, что субсидирование производства также не будет способствовать повышению качества. Согласно оценкам Германа Зверева, на корма и ингредиенты приходится до 50% себестоимости аквакультуры. Александр Фомин предполагает, что для производимых в России лососевых, осетровых рыб и форели ежегодно требуется около 100 тыс. тонн кормов. Если их не будет, бизнес остановится.

Согласно данным, представленным в октябре этого года на парламентских слушаниях в Совете федерации, в январе—сентябре в России было произведено 272,7 тыс. тонн аквакультуры. Год к году показатель сократился на 7,3%. Так, производство лососевых упало на 22% год к году, до 102,4 тыс. тонн, осетровых — на 3,9%, до 5 тыс. тонн. Снижение, по словам собеседника “Ъ” на рыбном рынке, продиктовано проблемами нескольких предприятий, столкнувшихся с болезнями рыб. Производство карповых, напротив, выросло на 2,1% год к году, до 90,6 тыс. тонн. Позитивная динамика также в марикультуре, где рост составил 7,5%, до 72 тыс. тонн.

Александра Мерцалова