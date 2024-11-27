Бензину отмерили сроки

Как стало известно “Ъ”, правительство может разрешить экспорт бензина для НПЗ на два месяца — с 1 декабря по 31 января 2025 года. Основным лоббистом инициативы собеседники “Ъ” называли «Сургутнефтегаз», который опасался затоваривания на своем Киришском НПЗ. Против преждевременного открытия экспорта выступали независимые топливные операторы, видя риски роста оптовых цен. Аналитики и участники рынка считают, что только в случае достаточного насыщения рынка снятие эмбарго не нанесет ущерба и позволит компаниям получить дополнительные доходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Правительство в ближайшие дни может утвердить постановление, разрешающее экспорт бензина для НПЗ на два месяца, сообщили источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. По их словам, документ вступит в силу с момента опубликования, отмена эмбарго планируется по 31 января 2025 года. В Минэнерго от комментариев отказались.

По данным “Ъ”, сторонником снятия эмбарго был владеющий Киришским НПЗ «Сургутнефтегаз». Против ослабления ограничений в октябре выступала ФАС.

Представители независимых АЗС называли снятие запрета преждевременным, опасаясь дальнейшего роста оптовых цен и увеличения убытков. Вице-премьер Александр Новак 22 ноября подтверждал, что РФ откроет экспорт бензина, ограниченный до конца этого года, досрочно, но не уточнял сроки. Последний раз действующее с 1 марта эмбарго ЕАЭС снималось с 20 мая по 31 июля.

Руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов говорит, что январь с длинными новогодними праздниками и февраль как самый короткий месяц в году — наименее нагруженные месяцы с точки зрения спроса на топливо. «В случае отсутствия форс-мажоров, таких как незапланированные остановки НПЗ, мы не видим опасности дефицита на рынке»,— отмечает он. При этом, по его словам, рост цен на бензин в начале 2025 года неизбежен даже на фоне низкого сезона, так как с января ожидается индексация акцизов.

Последние десять дней оптовые цены на бензин были нестабильны, но постепенно отходили от пиковых значений середины ноября.

Тогда котировки АИ-95 и АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по территориальному индексу европейской части России достигли 64,79 тыс. и 61,93 тыс. руб. за тонну соответственно. Источники “Ъ” среди трейдеров связывают волатильность с неравномерностью объемов продаж на бирже. Так, говорят они, на прошлой неделе один из крупнейших поставщиков целый день не продавал топливо, что вызвало всплеск цен.

26 ноября котировки АИ-92 на СПбМТСБ снизились на 0,54%, до 59,44 тыс. руб., АИ-95 подешевел на 0,79%, до 62,72 тыс. руб. за тонну. Стоимость зимнего дизельного топлива остается на прошлогодних максимумах: 26 ноября котировки выросли на 0,08%, до 74,59 тыс. руб. за тонну.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко говорит, что декабрь и январь — традиционно пиковые месяцы по производству бензинов. В предыдущие годы, напоминает он, экспорт топлива в эти месяцы доходил до 500 тыс. тонн без каких-либо проблем для рынка, а цены при этом снижались. Нефтекомпании благодаря этому могли получать дополнительные доходы и улучшать свои балансы, говорит господин Дьяченко. Но, указывает он, рынок нефтепродуктов комплексный и многофакторный, так что его состояние после снятия запрета на экспорт будет зависеть и от того, какие объемы уйдут на экспорт и какие именно НПЗ будут отправлять их. Помимо этого, критическое значение будет иметь ценовая динамика на внешних рынках, уточняет он.

Максим Дьяченко видит два основных варианта развития событий. По его словам, если после открытия экспорта НПЗ увеличат переработку и появятся дополнительные объемы, которые компании будут поставлять на экспорт и на внутренний рынок, то продажи в России могут даже увеличиться, а цены — скорректироваться. По другому сценарию, продолжает господин Дьяченко, НПЗ по каким-то причинам не смогут нарастить производство, и часть текущих объемов будет перенаправлена на экспорт в ущерб внутреннему рынку, что приведет к всплеску котировок.

Ольга Мордюшенко, Татьяна Дятел