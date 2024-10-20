«Дом.РФ» выведут в люди

Минфин планирует вывести на IPO до 10 компаний. Первой станет институт развития «Дом.РФ». Акции продадут на бирже уже в 2025 году. Однако, по мнению экспертов, других готовых к IPO в краткосрочной перспективе эмитентов сейчас практически нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Минфин планирует провести IPO (первичное размещение акций) и SPO (дополнительное размещение акций) для около 10 государственных компаний в период до 2030 года, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Он отметил, что точное количество компаний, участвующих в этих планах, еще не определено, но речь идет примерно о 10 предприятиях. Он подчеркнул, что в список будут включены как IPO, так и SPO. Замминистра также добавил, что государство в этих компаниях является мажоритарным акционером, владея около 50% акций. При этом государство не планирует снижать свою долю ниже контрольного пакета. Это значит, что планируется привлечь частных инвесторов, продавая часть акций в государственных компаниях, но при этом сохранить за собой контроль над ними.

Первое размещение акций госкомпании подобного типа, как стало известно, придется на институт развития «Дом.РФ».

«Дом.РФ» был создан в 1997 году под названием «Агентство ипотечного жилищного кредитования» постановлением правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики. Сто процентов акций АО «Дом.РФ» принадлежит государству. Компания «Дом.РФ» является оператором ряда государственных программ поддержки ипотеки. Согласно отчетности по МСФО АО «Дом.РФ», за шесть месяцев 2024 года чистая прибыль составила 34,1 млрд руб., ROE 20,3%.

Чтобы разместить акции на бирже, «Дом.РФ» переведут из АО в ПАО (публичное акционерное общество) и при этом сохранят статус ППК (публично поддерживаемой компании). Это не простой процесс, так как сейчас «Дом.РФ» полностью принадлежит государству, и Минфину нужно изменить законодательство. Цель — продажа акций на бирже во второй половине 2025 года.

Алексей Моисеев отметил, что «Дом.РФ» очень рентабельная компания и платит хорошие дивиденды, но государство решило продать часть акций. Величина пакета будет зависеть от спроса инвесторов и может быть больше, чем в случае с «Совкомфлотом», где было продан 17% акций.

Деньги, полученные от продажи акций, пойдут как в бюджет, так и на развитие «Дом.РФ».

Любой проект IPO фактически означает, что эмитент достиг определенной зрелости в части своей финансовой и операционной эффективности, считает независимый финансовый аналитик Андрей Бархота. Исключения, по его словам, составляет эмитенты из ИТ и финтех-индустрии, где заявленные перспективные результаты будут продиктованы самой индустриальной конъюнктурой.

«Очевидно, что к госкомпаниям, выходящим на IPO, будут предъявляться требования не ниже, чем к частным. Не исключено сравнение с долговыми бумагами того же эмитента»,— считает господин Бархота. Таким образом, для выхода на IPO госкомпании необходимо будет отразить возврат на капитал (ROE) на уровне не ниже 20%, тогда как относительный уровень операционных расходов должен быть не ниже средних отраслевых значений, рассуждает эксперт.

Кроме АО «Дом.РФ» пока никто из госкомпаний не готов к успешному размещению акций, считает главный аналитик «Регблок» Анна Авакимян. Впрочем, и темпы новых IPO существенно замедлились, констатирует она. «Основная причина — растущая процентная ставка в рублях, которая автоматически повышает долговую нагрузку корпоративного сектора и обеспечивает увеличение требований инвесторов к финансовым параметрам рисковых активов»,— говорит она.

Алексей Моисеев, замминистра финансов, об IPO госкорпорации «Дом.РФ», 18 октября: Нам, конечно, жалко, но немножечко все-таки надо продать.

Тем не менее, со слов госпожи Авакимян, размещение акционерного капитала госкомпаний в целом не исключено. Процесс будет предполагать сбор заявок среди крупных инвесторов без широкого маркетинга с последующим отчуждением акций в биржевой обороте, ожидает она: «Нельзя исключать, что эти процессы будут проходить не на Мосбирже, а на "СПб Бирже"».

Круг госкомпаний, не относящихся к финансовому сектору, способный реализовать IPO, весьма ограничен, и отсюда проистекают главные риски, считает господин Бархота. Если эмитент имеет устойчивую рентабельность капитала на уровне 12–15%, то после размещения бумаги эмитента едва ли будут иметь драйверы для роста, поскольку доходность ОФЗ будет выше, считает он. Второй риск, по словам эксперта, состоит в оценке цены размещения. «Если она окажется слишком высокой, то инвестиционный спрос может быть слабым не только в сегменте розничных, но и в сегменте институциональных инвесторов, что также ставит под вопрос весь проект IPO»,— отмечает эксперт.

Ксения Куликова