Нетаньяху рекомендовал военному кабинету принять план прекращения огня с Ливаном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он рекомендует военному кабинету страны принять соглашение о прекращении огня с Ливаном. Он добавил, что, если ливанское движение «Хезболла» нарушит соглашение, Израиль будет атаковать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gil Cohen-Magen / Pool / Reuters Фото: Gil Cohen-Magen / Pool / Reuters

«Сегодня вечером я представлю кабинету план прекращения огня в Ливане. Продолжительность перемирия зависит от действий в Ливане. Мы сохраняем полную свободу военных действий в согласии с США»,— сказал израильский премьер журналистам (цитата по Telegram-каналу советника офиса израильского премьер-министра Дмитрия Гендельмана). Он добавил, что Израиль нанес серьезный удар по «Хезболле» и сумел «отбросить ее на десятилетия назад».

По словам господина Нетаньяху, израильские войска уничтожили большую часть руководства группировки и разрушили ее инфраструктуру. Премьер также пообещал, что вернет вынужденные покинуть приграничье страны из-за частых обстрелов и атак БПЛА семьи в их дома.

«Мы меняем реальность на Ближнем Востоке. Это происходит благодаря нашим солдатам, вашей стойкости и нашему четкому руководству. Как я говорил: хороший договор — это тот, который соблюдают. Мы будем соблюдать его»,— заключил премьер-министр.

Израиль с конца сентября проводит операцию по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы» на территории Ливана. О том, что Ливан и «Хезболла» согласились с предложением США о прекращении огня с Израилем, стало известно на прошлой неделе. «Хезболла» представила свой ответ на американский проект соглашения о прекращении огня.

Подробнее об этом — в материале «Сделке с Ливаном придают победный вид».