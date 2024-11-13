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Коммерсантъ FM
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Машиностроение тянет сталь

Общий спрос на металл остается негативным

Динамика спроса на металлопродукцию продолжает ухудшаться. В третьем квартале рост потребления, по данным «Северстали», показывает только машиностроение, где растет выпуск рельсового подвижного состава и автомобилей. Но из-за падения потребления в строительстве и энергетике общий спрос на сталь по итогам года снизится на 1–7%.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Машиностроение остается последней отраслью экономики, где растет потребление металлопродукции, говорится в обзоре аналитиков «Северстали». По данным компании, по итогам третьего квартала спрос на сталь в этом секторе вырос на 2,3% год к году, до 1,2 млн тонн. Во втором квартале положительную динамику спроса в «Северстали» фиксировали у всех ключевых потребителей: в строительстве, машиностроении и энергетике — на 2–3,3% год к году.

Аналитики «Северстали», в частности, отмечают в третьем квартале «близкую к максимальной» загрузку ключевых игроков железнодорожного машиностроения, которые должны сохранить высокие темпы потребления в конце года.

Кроме того, говорится в обзоре, ожидается сохранение высокого спроса в автомобилестроении, в том числе за счет роста производства АвтоВАЗа.

По данным Росстата и Rollingstock Agency (RSA), на рынке рельсового подвижного состава за девять месяцев отмечается, в частности, рост выпуска грузовых вагонов, электровозов, трамваев — на 20,9%, 6,5% и 47,4% соответственно. В первом сегменте наилучшую динамику — в 1,5 раза год к году — показывает производство полувагонов и цистерн. По оценкам RSA, в этом году вагоностроители должны увеличить поставки на 3,7–10%, до 66,4–70,6 тыс. вагонов, но уже в 2025 году прогнозируется снижение на 12,6–20%. До 2030 года, считают в RSA, выпуск грузовых вагонов будет прирастать только при самой благоприятной конъюнктуре товарных рынков и улучшении ситуации на сети (см. “Ъ” от 1 октября).

Производство легковых и грузовых автомобилей, по данным Росстата, в январе—сентябре выросло на 39,3% и 11,7%, до 508 тыс. штук и 141 тыс. штук соответственно. В АвтоВАЗе сообщили “Ъ”, что сохраняют ранее озвученный прогноз по производству в 2024 году на уроне более 500 тыс. автомобилей Lada. В прошлом году компания выпустила около 374 тыс. машин, таким образом, рост может превысить 33%.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков отмечает, что тольяттинский завод АвтоВАЗ, видимо, работает на пиковой нагрузке, но у ижевской площадки, где выпуск Lada Largus только возобновился, показатели пока незначительные.

По его словам, в 2025 году АвтоВАЗ с учетом ижевского завода способен выйти на уровень 600 тыс. машин, что для компании пока может быть «потолком». Главный претендент на заметное увеличение выпуска легковых автомобилей — Haval, который также штампует кузов для некоторых моделей в РФ, говорит господин Кадаков. Но, продолжает он, компания выбрала почти все мощности, и дальше расти будет сложно. С 2025 года Haval расширит мощности завода под Тулой примерно на треть, до 200 тыс. машин в год (см. “Ъ” от 24 октября).

Несмотря на позитивную динамику в машиностроении, общая картина для металлургов остается печальной. По данным «Северстали», в третьем квартале потребление стали в РФ сократилось на 9,2%, до 10,8 млн тонн. Основной фактор — высокий уровень ключевой ставки на протяжении длительного периода и, как следствие, ограничение финансирования, отмечают аналитики. Также негативно на спрос повлиял перенос сроков реализации проектов, в основном инфраструктурного и нежилого строительства.

Россия может сократить экспорт некоторых видов стратегического сырья — урана, титана и никеля

Спрос в строительстве — ключевом секторе с точки зрения потребления стали, снизился в третьем квартале на 10%, до 8,3 млн тонн, в энергетике — на 15,3%, до 1,2 млн тонн. Аналитики «Северстали» ожидают, что снижение потребления в строительстве продолжится в связи с завершением строительного сезона и замедлением работ на фоне очередного этапа повышения ключевой ставки. На потребление в энергетике, считают аналитики, повлияло сокращение спроса со стороны крупнейших компаний нефтегазового сектора, а также перенос или приостановка региональных проектов на фоне сокращения финансирования.

Алексей Мордашов, председатель совета директоров «Северстали», в октябре 2024 года, «Интерфакс»:

«Мы видим тревожные признаки, связанные с ограничением финансирования инвестиционных проектов бизнеса и даже текущей деятельности».

По итогам года снижение спроса на металлопродукцию в РФ прогнозируется в диапазоне от 1% до 7%. Лобби черных металлургов «Русская сталь» ожидает снижения спроса на сталь на 6% год к году, Всемирная ассоциация стали (WSA) — на 1%, а «Северсталь» — на 5–7%.

Евгений Зайнуллин, Наталия Мирошниченко

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