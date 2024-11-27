Штрафы спустили с поводка

Прогулка с собакой в неположенном месте обойдется минимум в 1,5 тыс. руб. Такой же штраф грозит хозяевам, которые не убирают отходы за своими питомцами или не контролируют их передвижение в общественных местах,— соответствующие поправки к КоАП вчера утвердила Госдума. Опрошенные “Ъ” эксперты указывают: чтобы штрафы заработали, необходимо закрепить каждое животное за конкретным хозяином. Кроме того, нужно помочь добросовестным владельцам животных — создавать инфраструктуру для выгула питомцев и предлагать профессиональное кинологическое обучение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В российских городах может не хватить мест для животных — в том числе и специально отведенных для прогулок с ними

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ В российских городах может не хватить мест для животных — в том числе и специально отведенных для прогулок с ними

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Во вторник Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки к КоАП, устанавливающие штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Это подзаконный акт к ФЗ №498 «Об ответственном обращении с животными», который был принят еще в 2018 году. Именно тогда были сформулированы правила содержания и выгула питомцев.

Так, хозяева должны «убирать продукты жизнедеятельности животного в местах общего пользования» и не выгуливать их за пределами специально отведенных мест.

Кроме того, необходимо контролировать передвижения животных при пересечении дорог, в лифтах, помещениях общего пользования в многоквартирных домах, во дворах домов, на детских и спортивных площадках. Владельцам потенциально опасных пород запрещено выводить их на улицу без намордника и поводка. Однако до вчерашнего дня в законодательстве не была закреплена ответственность за нарушение этих правил.

Как менялись законы о содержании домашних животных История вопроса В Уголовном кодексе РФ, принятом в 1996 году, содержится статья о жестоком обращении с животными, нарушение которой может наказываться штрафом от 8 тыс. руб., исправительными работами на срок до двух лет либо лишением свободы на срок до пяти лет. Иных федеральных законов, регулирующих содержание домашних животных, долгое время не принималось, но на уровне субъектов РФ вопрос регулировался. Так, в феврале 1994 года правительство Москвы утвердило «Временные правила содержания собак и кошек», которые позже дополнялись. Они, в частности, обязывали владельцев соблюдать санитарные правила, регистрировать собак, проводить вакцинацию, иметь ветеринарное свидетельство для продажи и транспортировки животного, использовать намордник и поводок для прогулок в общественных местах. Федеральный законопроект «Об ответственном обращении с животными» был внесен в Госдуму еще в 2010 году, но принят тогда не был. 25 ноября 2016 года на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам президент РФ Владимир Путин призвал депутатов ускорить принятие документа. В декабре 2018 года внесенный в 2010 году закон был принят Госдумой и подписан президентом, 1 января 2020 года он вступил в силу. Среди прочего, владельцам запретили выгул животных за пределами территорий, установленных органом местного самоуправления. Также запретили выгул собак «потенциально опасной породы» без намордника и поводка (их перечень установлен правительством РФ в июле 2019 года). Все хозяева питомцев должны убирать за ними в общественных местах, а также исключить возможность «свободного и неконтролируемого передвижения» собак при пересечении дорог, в лифтах, помещениях общего пользования в домах, во дворах, на детских и спортивных площадках. 13 июня 2023 года в КоАП РФ были внесены три новые статьи. Статья 8.52 предусматривает штрафы до 200 тыс. руб. за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе повлекшее причинение вреда здоровью и имуществу, а также за жестокое обращение с животными. Статья 8.53 вводит штрафы до 200 тыс. руб. за нарушения использования животных в культурно-зрелищных мероприятиях и их содержания в зоопарках, цирках и дельфинариях. Статья 8.54 вводит штрафы до 50 тыс. руб. за нарушения в деятельности приютов для животных. Дмитрий Квасов

Поправки к КоАП разработала и внесла на рассмотрение Мособлдума. Подмосковные депутаты предложили установить за первое нарушение вилку штрафа от 500 до 1,5 тыс. руб.— и именно в таком виде Госдума приняла законопроект в первом чтении в сентябре. Однако ко второму чтению суммы штрафов увеличили. Теперь наказание составляет от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. для физических лиц, от 5 тыс. до 15 тыс. руб.— для должностных и от 15 тыс. до 30 тыс. руб.— для юридических.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, соавтор ФЗ «Об ответственном обращении с животными» Владимир Бурматов (ЕР) уверен, что поправки «помогут снизить градус противоречий между владельцами животных и теми, кто их недолюбливает или боится».

«Соблюдение таких правил убережет питомца — его не собьет машина, он не съест отравленную догхантерами еду. А родители не будут беспокоиться за своего ребенка на детской площадке,— уверен он.— Штрафы же станут дополнительной мотивацией соблюдать эти правила. Прописать их мы могли еще в 2019 году, но решили наполнять закон постепенно — дав регионам время разобраться, как именно они могут наладить процессы и какой поддержки от федеральной власти им не хватает».

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев полагает, что необходимо точно понимать, как эти изменения будут реализованы: «Чтобы говорить об ответственности для владельца собаки, нужно сначала прописать необходимость маркирования домашних животных на законодательном уровне. Тогда каждое животное будет не просто учтено, но и закреплено за конкретным хозяином. Это важно, поскольку у правоохранителей пока что нет достаточной практики применения штрафных санкций к тем, кто нарушает правила выгула собак. Поэтому разобраться с ситуацией порой бывает достаточно сложно». Также глава РКФ предлагает распространить практику обучения на курсах собаководов. Об этом же говорит руководитель благотворительного фонда «Котоспас» (помимо спасения котов, занимается и другими домашними животными) Анна Фельдман: «Нужно воспитывать собак, поэтому помимо площадок для выгула необходимо создавать и специальные кинологические площадки». По ее словам, сейчас в большинстве городов «заметно не хватает» специальных мест для выгула собак — а в небольших населенных пунктах такой инфраструктуры нет вообще.

«Чтобы штрафы работали, необходима четкая система исполнения наказания за невыполнение законодательства. А в сфере обращения с животными, к сожалению, мы очень часто видим примеры не до конца работающих норм»,— заявляет директор по взаимодействию с органами власти ассоциации «Благополучие животных» Юлия Трефилова. Для успешного применения новых правил госпожа Трефилова предлагает создать «дорожную карту», где будет четко расписано, куда должен обращаться гражданин с жалобами на подобные ситуации и как будет проходить вся процедура.

Полина Ячменникова