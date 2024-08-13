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Коммерсантъ FM
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Собака бывает кусачей от недосмотра хозяев

В Госдуме предлагают ужесточить наказание владельцев за агрессию питомцев

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил МВД принять участие в разработке законопроекта, ужесточающего ответственность хозяев домашних животных за нападение их питомцев на людей и других животных. Парламентарий уверен, что действующих санкций недостаточно, и привлекать хозяев надо по статье об умышленном причинении вреда здоровью, так как нападение происходит в результате бездействия или ненадлежащего соблюдения требований о безопасности для окружающих. Эта норма предполагает в качестве наказания до 15 лет лишения свободы.

За нападения питомцев на человека предлагается построже спрашивать с их хозяев – если, конечно, речь не идет о тренировке в ходе курса защитно-караульной службы

За нападения питомцев на человека предлагается построже спрашивать с их хозяев – если, конечно, речь не идет о тренировке в ходе курса защитно-караульной службы

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

За нападения питомцев на человека предлагается построже спрашивать с их хозяев – если, конечно, речь не идет о тренировке в ходе курса защитно-караульной службы

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В понедельник вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву (есть в распоряжении “Ъ”), в котором настаивает, что «в действующем законодательстве меры воздействия на хозяев опасных животных недостаточны». Следует ужесточить наказание для владельцев животных за нападение их питомца, делает вывод парламентарий, а для этого необходимо «определить ответственных сотрудников по линии МВД для участия в разработке соответствующего законопроекта».

Действия животного, «повлекшие ущерб или телесные повреждения для человека или другого животного, могут квалифицироваться как совершенные при непосредственном участии владельца (хозяина) этого животного», считает, в частности, господин Чернышов.

Такая трактовка возможна, так как нападение произошло в результате бездействия или ненадлежащего соблюдения со стороны хозяина требований безопасности для окружающих, добавляет парламентарий: «Иными словами, если судом будет установлено, что собакой причинен, например, тяжкий вред здоровью, то владелец животного может быть привлечен к уголовной ответственности по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"». Эта норма предполагает в качестве наказания до 15 лет лишения свободы.

Отметим, в июне 2023 года Госдума приняла поправки к КоАП, вводящие штрафы для владельцев агрессивных собак. Для граждан он составляет от 10 тыс. до 30 тыс. руб. За умышленное причинение вреда здоровью гражданин может быть наказан в случае, если доказано, что питомец был использован как инструмент причинения вреда — в остальных случаях, как правило, происшествия подпадают под статьи о причинении вреда по неосторожности. Господин Чернышов отдельно указывает, что за нападение питомца на другое домашнее животное, в результате чего оно пострадало или погибло, владельцу сейчас грозит штраф в размере 4–5 тыс. руб, что является «несоразмерно мягким наказанием».

В разговоре с “Ъ” господин Чернышов подчеркнул, что «менять нужно комплексно все законодательство о домашних животных». К таким переменам он отнес обязательную регистрацию владения, требования к условиям содержания и выгула, ограничения на право владения определенными видами животных.

В МВД на запрос “Ъ” об отношении к инициативе господина Чернышова пока не ответили.

Первый зампред экологического комитета Госдумы Владимир Бурматов (ЕР) отмечает, что санкций для владельцев агрессивных животных в текущем законодательстве достаточно, «суммы штрафов за покусы могут достигать 200 тыс. руб., а за нанесение тяжкого вреда здоровью возможно и уголовное наказание». Проблемы же, по мнению парламентария, могут возникнуть в правоприменении: «Хороший адвокат при желании может доказать, что хозяин животного вовсе не его хозяин, а просто находился рядом». «Регистрация животных поможет восполнить пробелы и без ужесточения наказания»,— полагает он.

Юрист ассоциации «Благополучие животных» Анастасия Апухтина-Агеичкина отмечает, что сейчас за агрессивное поведение питомца во многих случаях привлечь владельцев можно только к административной ответственности, и «незначительность правонарушения ведет к ощущению вседозволенности у недобросовестного владельца». Госпожа Апухтина-Агеичкина отмечает, что суд не всегда может разобраться в причинах проявленной животным агрессии: «Например, человек может спровоцировать животное, — говорит она. — При рассмотрении таких дел необходимо проведение кинологической или зооветеринарной экспертизы, где специалист даст оценку поведения животного и его причин». Директор зоозащитной организации «Собачий патруль» Маргарита Карпова также считает, что усиление ответственности владельцев «можно только приветствовать, но без обязательной регистрации питомцев это будет невозможно».

Полина Ячменникова

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