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Коммерсантъ FM
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Ушаков: возможное сотрудничество с властями Афганистана пока обсуждается

В России, в том числе на высшем уровне, продолжаются дискуссии о сотрудничестве с правящим в Афганистане «Талибаном» (движение запрещено в РФ и признано террористическим), сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что никаких решений по этому вопросу пока нет.

Юрий Ушаков

Юрий Ушаков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Юрий Ушаков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Тема Афганистана постоянно обсуждается на заседаниях ОДКБ, в том числе на высшем уровне. Несомненно, эта тема будет обсуждаться и на этот раз. Что касается "Талибана", то есть определенные рассуждения в пользу того, чтобы начать сотрудничество с этой организацией. Пока что это в форме рассуждения»,— сказал господин Ушаков журналистам (цитата по «РИА Новости»).

«Талибан» признан террористическим в России с марта 2003 года по решению Верховного суда. 15 августа 2021 года движение захватило власть в Афганистане.

О вероятности исключения «Талибана» из списка террористов заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу на встрече с заместителем премьер-министра Афганистана Абдулом Гани Барадаром Ахундом, писали СМИ. Глава ФСБ Александр Бортников предложил сотрудничать с Афганистаном для совместного противодействия незаконному обороту оружия и наркотрафику. 25 ноября в Госдуму внесли законопроект о временном исключении запрещенных в России организаций, в том числе международных, из этого списка.

Подробнее — в материале «Кабул нацелил мир на соседей».

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