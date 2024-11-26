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Коммерсантъ FM
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Бортников предложил сотрудничать с Афганистаном в борьбе с наркотрафиком

Директор ФСБ Александр Бортников выразил мнение, что Россия могла бы наладить коммуникацию с правящим в Афганистане «Талибаном» (движение запрещено в РФ и признано террористическим) по некоторым вопросам. По его словам, диалог необходим для совместного противодействия незаконному обороту оружия и наркотрафику.

Александр Бортников

Александр Бортников

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Александр Бортников

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«С учетом принимаемых движением "Талибан" мер борьбы с игиловцами (ИГИЛ; террористическая организация, запрещена в РФ.— "Ъ" ) полагаю возможным налаживание конструктивного взаимодействия с афганскими властями и спецслужбами на данном направлении, а также в сфере противодействия незаконному обороту оружия и наркотрафику»,— сказал Александр Бортников на Совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб СНГ (цитата по «Интерфаксу»).

25 ноября в Госдуму внесли законопроект о временном исключении организаций, в том числе международных, из списка запрещенных в России. Предлагается предусмотреть такую возможность по решению суда, если организация прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма.

«Талибан» признан террористическим в России с марта 2003 года по решению Верховного суда. 15 августа 2021-го движение захватило власть в Афганистане. С марта 2022 года у РФ установлены дипломатические отношения с Афганистаном с аккредитацией дипломата правительства, сформированного талибами (движение признано террористическим и запрещено в РФ).

Еще в мае МИД и Минюст РФ доложили президенту Владимиру Путину, что «Талибан» можно исключить из списка запрещенных организаций. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснял, что талибы («Талибан» признан террористической организацией и запрещен в РФ) являются реальной властью в Афганистане, а для России эта страна небезразлична.

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