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Коммерсантъ FM
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Alemarah: Шойгу заявил о планах исключить «Талибан» из списка террористов

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи с заместителем премьер-министра Афганистана Абдулом Гани Барадаром Ахундом заявил о планах исключить движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено) из черного списка России. Афганский новостной портал Alemarah сообщил, что «решение принято для укрепления политических и экономических связей двух стран».

Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сергей Шойгу

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Встреча состоялась сегодня в президентском дворце в Кабуле. Стороны обсудили укрепление политических отношений и экономическое сотрудничество двух стран. Абдул Гани Барадар Ахунд также отметил приверженность правительства Афганистана безопасности и экономическому прогрессу. В частности, он упомянул прекращение выращивания наркотиков, а также ликвидацию террористических групп, действующих внутри страны.

Господин Шойгу, в свою очередь, отметил положительную динамику в стране в области безопасности и экономики. Он заявил о заинтересованности российских инвесторов во вложениях в сферу добычи природных ископаемых, сельское хозяйство и транспортную сферу Афганистана. В заключение стороны договорились создать «совместную правительственную комиссию для содействия сотрудничеству в области торговли, транзита и инвестиций».

Пресс-служба Совета безопасности России об этой встрече не сообщала.

«Талибан» был признан террористической организацией в России в 2003 году. В октябре 2024 года директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что в России завершают работу над исключением движения из списка террористических организаций. В октябре спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заверил, что решение уже принято на высшем уровне и требует лишь законного заверения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кабул нацелил мир на соседей».

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