Т-Банк занялся «Шопингом»

Т-Банк запустил маркетплейс на базе своего приложения. После обновления на сервисе появился раздел «Шопинг», где пользователи могут посмотреть витрину с ассортиментом разных магазинов. Сейчас там доступны предложения более 40 партнеров, среди которых «М.Видео», «Рив Гош», Ekonika, Tom Tailor и другие. Представители Т-Банка рассказали, что планируют подключить к сервису крупнейшие и нишевые маркетплейсы, но пока сосредоточены на работе с независимыми игроками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Пока оплата проходит на стороне магазина, но в ближайшее время должна появиться возможность совершать заказ в самом приложении. Также отмечается, что хранить и доставлять товары будут партнеры. Т-Банк планирует зарабатывать на комиссии, ее размер не уточняется. Клиентам за шопинг через приложение предложат кешбэк и скидки. От эффективности подобной мотивации будет зависеть успех всего проекта, говорит старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова: «Новый маркетплейс — это на самом деле расширение уже существующего сервиса. Опция заказа из "Вкусвилла", "Ленты", "Пятерочки" доступна клиентам банка уже более двух лет. Для партнеров Т-Банка — это новая витрина, доступ к клиентам банка. Все зависит от того, какую комиссию он будет брать со своих партнеров.

Если предполагать, что эта комиссия ниже, чем у универсальных маркетплейсов, то такое сотрудничество для магазинов вполне привлекательно, и количество партнеров имеет все шансы вырасти. Многое зависит и от покупательского поведения самих клиентов. Если партнеры Т-Банка — это для них привычные магазины, вполне вероятно, что они перенесут свои покупки внутрь приложения. Сам банк стимулирует перенос таких покупок за счет акций, кешбэка. Но если клиентам не нужны покупки именно в этих магазинах, они, конечно, пойдут на другие площадки».

Кроме того, в банковское приложение добавили соцсеть, чтобы клиенты могли общаться друг с другом. А также несколько разделов под названием «Сферы», где можно оплатить ЖКХ, транспортные штрафы, записаться в сервисные центры, выбрать билеты на самолет, поезд, купить тур или экскурсию. Налаживание подобной экосистемы может стать новым трендом в банковской сфере, полагает независимый эксперт финансового рынка Андрей Бархота:

«Здесь стоит задача привлечь в систему подписок клиентов, которые традиционно ориентировались всего на один продукт, чтобы они платили за сервис, а не за продукт. В этой ситуации у всей экосистемы растет комиссионный доход, потому что как минимум половина клиентов не исчерпывают весь объем сервисов, при этом регулярно платят за подписку. Я напомню, что Т-Банк обладает второй по величине розничной клиентской базой, около 20 млн человек. Это очень большая емкость для перекрестных продаж. Кроме того, все-таки ситуация на банковском рынке не самая благоприятная. Создание экосистемных подходов может частично компенсировать выпадающие доходы, в том числе кредитного характера.

Можно ожидать, что какие-то подобные проекты сейчас начнут реализовывать другие банки. Даже больше скажу, некоторые сейчас этим и занимаются, просто это находится вне публичного поля. Особенно это актуально для банков с ярко выраженной специализацией: розничной, корпоративной либо с региональными особенностями. Для них возник некий кризис развития, и они хотели бы перейти к такому подходу маркетплейс-экосистемы, чтобы поддерживать всю систему на плаву за счет возросших комиссионных доходов».

По оценкам Data Insight, рост рынка онлайн-торговли начинает замедляться, в этом году интернет-продажи должны увеличиться на 36% год к году, тогда как в 2023-м показатель достигал почти 50%. Значительного роста доходов Т-Банку ждать не стоит, считает основатель сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев: «Вообще, многие сейчас идут по пути создания super app. На текущий момент я лично вижу только один успешный пример — это "Яндекс". Не все клиенты переходят на маркетплейс "Яндекс Маркет", много тех, кто заказывает такси или "Яндекс Лавку", и на них таргетируются какие-то товары.

Пока нет похожих примеров, потому что для этого необходимо якорное приложение, куда человек постоянно заходит. Что касается Т-Банка, этот маркетплейс не сможет на текущий момент бороться за лидирующие позиции, но какую-то свою маленькую нишу занять, я думаю, способен. Если какой-то товар будет таргетироваться не где-то в отдельном разделе, а навязчиво, как у "Яндекс Маркета", тогда они будут получать дополнительный поток заказов. С точки зрения super app, на производительность приложения это никак не повлияет».

Весной крупнейшие российские банки жаловались на то, что маркетплейсы получили конкурентное преимущество благодаря собственным финансовым структурам. Это позволяет клиентам оплачивать товары со скидками, минуя инфраструктуру классических банков. Поэтому организации призывали ЦБ обратить внимание на эту проблему, чтобы уровнять условия конкуренции.

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Ульяна Горелова