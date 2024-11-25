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Коммерсантъ FM
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Ритейлеры развивают маркетплейсы

Насколько перспективно для офлайн-продавца открывать онлайн-площадку

Ритейлер брендовой одежды «Стокманн» запустит собственный маркетплейс. Его создадут на базе сайта. Недавно сеть начала продавать косметику и мебель от партнеров. В будущем в ассортименте появятся товары для дома, бижутерия и, возможно, товары для детей. Компания также продолжит работать с продавцами одежды. О планах ритейлера сообщило профильное издание Shopper's. “Ъ FM” направил запрос в «Стокманн».

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сейчас компания сама отбирает партнеров. Товары хранятся на складах продавцов, однако в будущем сеть готова предоставить свои помещения. Насколько это перспективно? Эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов говорит, что похожую модель сейчас внедряют и другие ритейлеры. И доверия к таким торговым площадкам больше, чем к традиционным маркетплейсам, отмечает собеседник “Ъ FM”: «После такого, скажем так, атакующего марс-броска маркетплейсов по завоеванию доли рынка, нас неминуемо ждет обратный откат к собственным интернет-магазинам и к нишевым маркетплейсам.

Почему замедляются темпы роста числа продавцов на маркетплейсах

На самом деле то, что собирается сделать "Стокманн", достаточно давно и успешно открывают десятки компаний. Достаточно вспомнить такие нишевые маркетплейсы как "ВсеИнструменты" или Leroy Merlin. Такое движение кажется странным в эпоху засилья маркетплейсов, но на самом деле вполне логично и экономически точно целесообразно. Поскольку зарабатывать на маркетплейсах становится все сложнее, и многих компаний уже там нет. И в то же время сохранить нормальную рентабельность бизнесу и доходность позволяют только прямые продажи покупателей, чтобы обойти комиссии маркетплейсов.

"Стокманн" — довольно старый игрок на рынке, известный, и если он сможет привлечь к себе достаточно большое количество покупателей. А покупатели на нишевых маркетплейсах ищут именно экспертизу, продажи в описании, и в качестве именно определенной группы товаров. При этом потребители считают, что на маркетплейсах продают все подряд, и там полно подделок. Элемент доверия к нишевым маркетплейсам выше».

Маркетплейсы могут отлучить от скидок

В 2023 году рынок нишевых маркетплейсов в России превысил 500 млрд руб. По прогнозу аналитиков, который приводит Shopper's, к 2026 году он может вырасти до 1 трлн руб. Скорее всего, так «Стокманн» пытается решить и свои проблемы, в том числе привлечь покупателей к своему основному направлению бизнеса, продаже одежды, отметил аналитик Data Insight Сергей Семко: «Классическое направление маркетплейса, которое начинает развивать "Стокманн", даже не нишевого, а скорее универсального, с расширением ассортимента, это интересная модель. И она поможет ритейлеру выбраться из некоторых проблем, убытков за несколько лет.

По большому счету он очень похож на родственный проект Lamoda, которая также работает с фэшн, но имеет, возможно, меньшую насмотренность, и его не называют первым выбором для покупок онлайн в одежде. Кажется, что увеличение именно этих дополнительных позиций, товарных категорий и конкретных брендов в том числе поможет "Стокманну" продавать одежду. Сейчас в структуре трафика ритейлера 45% составляют поисковые запросы, это очень много, кстати. Из них около 20% — брендовые. И получается, что просто увеличением количества брендов он добавит трафик и на свою площадку».

Сейчас у «Стокманна» 28 универмагов в разных городах страны. По итогам прошлого года выручка ритейлера выросла больше чем в 1,5 раза — почти до 15 млрд руб., чистый убыток увеличился в четыре раза и превысил 500 млн руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова

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