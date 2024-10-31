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Коммерсантъ FM
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Дивидендные акции разочаровали доходностью

Какие бумаги сейчас наиболее выгодны инвесторам

Дивидендные акции оказались менее доходными, чем те, что без вознаграждения. Это выводы совместного исследования РАНХиГС и управляющей компании «Альфа-Капитал». Авторы ориентировались на совокупный дохода акционеров. При его расчете предполагается, что прибыль реинвестируется в портфель. С начала 2023 года по август 2024 года показатель по дивидендным бумагам составил 25% годовых. А по акциям без выплат за этот же период — 43%. Бездивидендные акции показали лучшие результаты и на долгосрочном отрезке. А на коротком промежутке, с января по август 2024 года, принесли инвесторам меньшие убытки.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Причины объясняет портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Скрябин: «Во-первых, базу расчета дивидендных бумаг входили такие компании, как "Газпром". Он очень существенно отставал от рынка в последние пару-тройку лет и мог оказать давление на итоговый результат. В свою очередь в корзине бумаг, которые не платят дивиденды, были сильно растущие истории, как "Яндекс", Ozon, новые компании IT-сектора, которые действительно росли и продолжают расти опережающими темпами.

Береги инвестиции смолоду

Во-вторых, на фоне падающего рынка, и, как мы наблюдаем в этом году, дивидендные гэпы либо не закрываются, либо закрываются с определенным лагом. Поэтому, наверное, дивидендные истории тут стали менее привлекательными. Почему это работает на долгосроке тоже? Вплоть до 2018 года дивидендная доходность многих компаний была очень низкой — 2-5%. Речь идет прежде всего о госкомпаниях, и только ближе к 2020 году случился большой скачок. Тот же самый "Сбер" не платил 50% чистой прибыли никогда вплоть до, по-моему, 2018 года. До этого момента компании считались дивидендными в номинале, но по факту они не приносили большую доходность».

С начала 2023 года по август 2024-го акции госкомпаний выигрывали у частных. Но на промежутках от четырех лет бумаги частных компаний выглядели лучше. Какие выводы исследования может использовать инвестор? На этот вопрос “Ъ FM” ответил управляющий директор компании Иволга Капитал Дмитрий Александров: «Нельзя не обращать внимания на уровень процентных ставок. Конечно, сейчас дивидендная доходность будет в большинстве случаев проигрывать банальному вложению на депозит или в ОФЗ.

В этом смысле я бы обращал внимание либо на те компании, которые платят очень высокие дивиденды — нефтяные и некоторые оргнанизации финансового сектора. Те компании, которые дают дивидендную доходность меньше 10%, сейчас будут неинтересны из-за слишком большой разницы с фиксированными доходностями и ключевой ставкой.

Спекулянтам умножат штрафы

Государство сейчас нуждается в дополнительных доходах, размещать ОФЗ достаточно проблематично, аукционы проваливаются, и, соответственно, нужно находить источники фондирования бюджета. Это будет приводить к, возможно, избыточным выплатам дивидендов по государственным компаниям, что в свою очередь будет ограничивать возможности их роста, поскольку бизнес не сможет реинвестировать прибыль, начинать новые проекты, и в целом развиваться. Поэтому, на мой взгляд, сейчас будут более интересны частные компании без большой долговой нагрузки, которые как раз и имеют мотивацию к развитию, в том числе и к импортозамещению».

По подсчетам РАНХиГС и «Альфа-Капитала», на долю основных плательщиков дивидендов в 2023 году пришлось почти две трети вознаграждений. В список компаний вошли «Газпром», «Сбер», ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Газпром» нефть и «Норникель».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов

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