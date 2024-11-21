Акции сыграют вдолгую

Прибыль компаний по итогам года достигнет 53 трлн руб., ожидают в Минфине. На этом фоне Антон Силуанов призвал инвестировать в акции отечественных игроков вдолгую. В условиях высокой ключевой ставки главным источником инвестирования компаний становятся их собственные ресурсы, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-24». При этом зачастую бизнес для выполнения операционных задач вынужден и сейчас полагаться на заемные средства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В том числе поэтому, несмотря на жесткую политику Центрального банка, в стране сохраняется высокий уровень кредитования, добавил Силуанов:

Мы знаем, что основные объемы инвестирования осуществляются компаниями с использованием собственных ресурсов. Общий объем прибыли, кстати, в этом году вырастет. И, по оценкам, прибыль компаний составит 53 трлн руб. — это больше, чем за предыдущие периоды. Это основной источник инвестиций. И к ним, конечно, где-то привлекаются и заемные средства. То есть я хочу сказать, что устойчивость компаний сохраняется на достаточно хорошем уровне, и в этом плане высокие темпы корпоративного кредитования пока не спадают, несмотря на то, что ставки высокие. Но, конечно, мы видим, что рост ставок, и об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина тоже говорит, действует не одномоментно, а с лагом от полугода до года и даже более.

«Высокие процентные ставки лучше, чем высокая инфляция»,— заявил Антон Силуанов. По его словам, жесткая политика ЦБ позволит добиться снижения темпов роста цен. С замедлением инфляции, считает глава Минфина, в стране вырастет интерес к акциям компаний. Многие предприятия в то же время сейчас поставлены на грань выживания. И в следующем году это станет особенно заметно, уверен главный инвестиционный стратег инвесткомпании «Айгенис» Искандер Луцко: «То, что говорит министр финансов, это уже взгляд в заднее зеркало. Это было на более льготных ставках. Экспортеры продавали валютную выручку внутри страны.

Сейчас валютная выручка остается за пределом, внутри в основном дружественных банков, и им приходится искать источники рублевой ликвидности, чтобы выплачивать налоги, также рефинансирование кредитов и дополнительные инвестиции тем же застройщикам. Это уже несет тяжелые последствия. В случае "Самолета" компания "запирамидилась", и уже не может обслуживать новые кредиты, а выручка падает. Поэтому для каких-то секторов — недвижимость, лизинг — ситуация может обернуться крайне опасной. Но говорить о том, что в 2024 году прибыль больше, чем в прошлом, оправданно, потому что основные погашения еще по "льготным" ставкам приходятся на 2025 год. А если ставки не станут более доступными, вот тогда это будет иметь более масштабный характер для всех секторов.

Кто в этих условиях оказался менее уязвим, и у кого есть сейчас собственные деньги на инвестиции? Компании, больше ориентированные на экспорт, господин Силуанов имеет это в виду, имеют стабильную выручку. Для них ситуация менее рискованна — нефтегазовая отрасль, или крупная металлургическая промышленность, или та же X5 Retail Group — компания, у которой стабильный приток наличных средств, которые они реинвестируют, IT-услуги — у них доход идет на долгосрочный контракт.

А есть компании, у которых более длинный цикл и большой разрыв между циклом инвестиций и возвратом средств, как если бы мы с вами получали зарплату не в конце месяца, а через три месяца. И где им деньги искать? Субсидии государства? Государство, наоборот, только налоги повышает, как в ситуации с "Транснефтью". Сейчас большой скандал, и бумаги обвалились, на 14-15%. Поэтому они идут в банки. Решение — это снижение ставки. И то, будет лаговый эффект. Банки, естественно, будут максимально это держать.

Тем временем из-за высокого уровня закредитованности компаний инвесторы наверняка не станут торопиться долгосрочно вкладываться в их бумаги, считает инвестбанкир Евгений Коган: «Если мы говорим о вложении в российские акции на срок месяц-два-три, наверное, это не очень рационально. Причина банальная и простая — это процентная ставка. Невозможно обеспечить сейчас хорошую доходность на портфели акций, когда у вас по замещающим облигациям, то есть, например, привязанным к доллару, доходность идет порядка 12-15%.

Рынки акций вдолгую всегда обгоняют рынки облигаций и депозитов. Понятно, что сегодня многие российские бумаги выглядят очень дешево. Срок возврата капитала по многим нашим компаниям составляет от трех до пяти лет. Это очень мало. Среднее по американскому рынку — это 27-30%.

Если мы смотрим в будущее, если мы берем надежные корпорации, такие как крупные нефтяные, телекоммуникационные, компании, связанные с инфраструктурой, с течением времени, наверное, эти акции начнут демонстрировать более позитивную динамику. Но сейчас все-таки смотреть на рынок акций было бы слишком опасно. Конечно, в первую очередь нужно обращать внимание на компании, у которых маленькая или незначительная долговая нагрузка, тем более распределенная по годам, или вообще хорошая денежная позиция».

Антон Силуанов также отметил в интервью, что изменение ключевой ставки оказывает влияние не сразу, а с задержкой от шести месяцев до года и более. В ЦБ на днях допустили, что могут перейти к смягчению политики в 2025-м году при условии, что «инфляцию удастся приблизить к целевым уровням в 4,5-5%, а экономика не столкнется с внешними шоками».

Елизавета Скобцова