Госдума приняла закон о повышении налога на прибыль «Транснефти»

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон об увеличении до 40% ставки налога на прибыль для субъектов, осуществляющих транспортировку нефти по магистральным трубопроводам. Под такие характеристики подпадает «Транснефть». Налог будет увеличен на период с 2025 по 2030 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые изначально касались только налогообложения табачной продукции. Проект был внесен правительством на рассмотрение 19 октября.

Принятые поправки предполагают, что в налоговых периодах 2025–2030 годов ставка устанавливается в размере 40%. Сумма налога по ставке, исчисленная по ставке 23%, зачисляется в федеральный бюджет. Сумма налога по ставке 17% — в бюджеты субъектов.

Сейчас налог на прибыль «Транснефти» рассчитывается по ставке 20%. С 1 января 2025 года она должна вырасти для всех российских организаций до 25%.

После принятия закона Госдумой пресс-служба ПАО «Транснефть» сообщила, что компания поддерживает усилия Минфина по «наполняемости бюджета», но «ощутимо сократит» свою инвестпрограмму. В сообщении поясняется, что при налоге на прибыль 40% и выплате в виде дивидендов половины от оставшихся в бюджете «Транснефть» средств у компании останется только четверть полученной прибыли. Это, как утверждает «Транснефть», гарантирует, что к 2026 году предприятие столкнется с дефицитом денежных средств, приостановкой крупных инвестпроектов, в том числе по капитальному ремонту и реконструкции.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «"Транснефти" пересматривают нагрузку».