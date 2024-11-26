Лолита не отменила выступления после попытки срыва концерта в Ярославле

Информация об отмене концертов Лолиты Милявской за пределами Москвы не соответствует действительности. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил администратор певицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

26 ноября Telegram-канал SHOT сообщил, что Лолита отменила все мероприятия за пределами Москвы после попытки срыва концерта в Ярославле. Однако организаторы концертов певицы эту информацию опровергли.

«Назвать бредом можем. Мы на гастролях. Никаких отмен нет»,— сообщил «Ъ-Ярославль» администратор Лолиты Милявской.

Согласно данным с сайта исполнительницы, сегодня она выступает в Челябинске, завтра — в Екатеринбурге, 4 декабря — в Рязани. Об отмене какого-либо концерта не сообщалось. Вместе с тем у певицы есть выступления и в Москве.

Напомним, что участники сообщества «Русская Община. Ярославль» сначала настаивали на отмене концерта Лолиты в Ярославле, а в день концерта, по словам самой певицы, пытались сорвать мероприятие. Кроме того, участники сообщества «Русская община» попросили отменить концерт в Екатеринбурге.