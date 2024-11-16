«Русская община» попросила губернатора отменить концерт Лолиты в Екатеринбурге

Участники сообщества «Русская община» попросили отменить концерт певицы Лолиты Милявской в Екатеринбурге 27 ноября. В своем telegram-канале они обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и министру культуры региона Светлане Учайкиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Лолита Милявская

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Певица Лолита Милявская

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сообщество опубликовало видео с обращением неназванного участника СВО. «Владимир Путин, наш верховный главнокомандующий, выбрал политику сохранения семейных и традиционных ценностей. А ярая русофобка и извращенка Лолита в это время проводит концерты в российских городах»,— говорит он. В «Русской общине» считают, что предоставление публичных мест «подобным "гражданкам"» означает «протекцию и солидарность с их позициями и высказываниями».

«Из-за возмущения общественности концерты Милявской ранее были отменены в Омске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, а также в нескольких городах Подмосковья. В этих городах местные чиновники услышали людей. Теперь на очереди Екатеринбург»,— написали в канале.

Напомним, 11 ноября Лолита Милявская рассказала о попытке сорвать ее концерт в Ярославле. «Выхожу я из машины. Стоит 50 лбов. Холодно. Прям минивены подогнали, чтобы сорвать концерт в Ярославле. Но спасибо большое всем, кто в Ярославле работает. И залу спасибо. Зрителям огромное спасибо. Полиции огромное спасибо, что мое тело было вне зоны доступа этих 50 лбов. Но я, честно, понять не могу. Называется это "Русская община"»,— сказала она.

Ранее «Ъ-Урал» рассказывал, чем занимаются в Екатеринбурге дружинники из «Русской общины». В городе с начала года их стали привлекать к рейдам полиции. За это время организация несколько раз фигурировала в резонансных новостях, а часть населения сомневается в ее легитимности. В МВД указали на то, что она внесена в реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности и может оказывать содействие полиции на законных основаниях.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Добровольные помощники полиции»

Виталий Красиков