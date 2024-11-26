Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 26 ноября

21:24. Над Яковлевским округом Белгородской области сбит беспилотник. Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, но в городе Строитель в результате падения обломков беспилотника пробита кровля одного из помещений социального объекта, а пожарные ликвидировали в здании возгорание. Информация о последствиях уточняется.

20:43. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области — губернатор Александр Гусев.

20:09. Дежурные средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью в 19:25 26 ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

20:05. Дежурные средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью в 19:05 26 ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

19:39. Сотрудники Ногинского спасательного центра МЧС России автоколонной доставили 60 т молочных консервов в Курскую область. Об этом сообщили в МЧС России.

19:17. Сегодня российские военнослужащие эвакуировали из курского приграничья одного человека. Из Суджанского района вывезли мужчину. Об этом сообщили в правительстве региона.

18:11. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгородской области — губернатор Вячеслав Гладков.

18:05. Ракетная опасность снова объявлена в Белгородской области — губернатор Вячеслав Гладков.

17:35. Сегодня днем над курским Железногорском был сбит БПЛА. В результате падения обломков в трех домах были повреждены 16 окон. Погибших и пострадавших нет. Все окна будут восстановлены «в скором времени». На месте работают специалисты. Об этом сообщил глава города Александр Михайлов.

17:29. В Курской области объявили отбой ракетной опасности — Алексей Смирнов.

17:28. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгородской и Орловской областях, сообщили главы регионов Вячеслав Гладков и Андрей Клычков.

17:11. Режим ракетной опасности введен в Белгородской области — РСЧС.

17:10. В Курской области объявлена ракетная опасность — губернатор Алексей Смирнов.

17:04. Ракетная опасность объявлена в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков.

16:30. За последние три дня вооруженные силы Украины дважды ударили «по объектам» в Курской области дальнобойными ракетами ATACMS американского производства. В результате пострадали несколько российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

14:42. Из Липецкой области в зону СВО отправили 85 кубометров древесины, необходимой для укрепления блиндажей и бытового обустройства. Об этом сообщили в правительстве региона.

14:29. С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 35 760 военнослужащих, сообщили в Минобороны.

14:20. За прошедшие сутки вооруженные силы Украины лишились более 250 военнослужащих на Курском направлении. Еще два человека сдались в плен. Также были уничтожены восемь автомобилей, четыре танка, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и два миномета. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

14:03. Проект липецкого облсовета «30 миллионов для Победы» собрал для нужд специальной военной операции 4,7 млн руб. На собранные средства продолжается закупка расходных материалов —квадрокоптеров, коллиматорных и тепловизионных прицелов, приборов ночного видения, дальномеров. Об этом сообщили в облсовете.

12:52. В Курске Ленинский райсуд заочно заключил под стражу гражданина Великобритании и Северной Ирландии Джеймса Скотта Риса Андерсона, подозреваемого в участии во вторжении в Курскую область. Мера пресечения была избрана по ходатайству Главного военного следственного управления СКР, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

12:38. Ленинский райсуд Курска по ходатайству погрануправления курского УФСБ заочно избрал французской журналистке Катрин Норрис Трент меру пресечения в виде заключения под стражу. Ей предъявлено обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

12:04. Проект липецкого облсовета «30 миллионов для Победы» собрал для нужд специальной военной операции 4,7 млн руб. На эти средства продолжается закупка квадрокоптеров, коллиматорных и тепловизионных прицелов, приборов ночного видения, дальномеров и других расходных материалов. Средства направляются на помощь бойцам по мере их поступления, рассказали в облсовете.

11:29. Верховный суд Луганской народной республики признал гражданина Украины виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Как рассказали в пресс-службе управления ФСБ по Белгородской области, чьи сотрудники вскрыли преступление, осужденному назначено 13 лет колонии строгого режима.

11:24. Дежурные средства ПВО сбили беспилотник над Курской областью около 10:30 26 ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

11:15. Липецкие власти передали в подшефный Володарский округ ДНР гуманитарный груз. В его состав вошли профлист и оборудование для освещения улиц. Партию гумпомощи собирали предприниматели и администрации семи районов: Тербунского, Елецкого, Добринского, Грязинского, Усманского, Чаплыгинского и Хлевенского. Об этом сообщили в облправительстве.

10:24. Тамбовские строители отремонтировали мемориальный комплекс, посвященный Великой Отечественной войне, в Новоайдарском округе ЛНР. «Его начали восстанавливать в этом году по просьбе местных жителей и администрации округа. Работы по восстановлению облика памятного объекты практически закончены, территория благоустроена, остались лишь финишные штрихи»,— рассказали в местной администрации.

10:04. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что при ночной атаке БПЛА в регионе никто не пострадал, разрушений нет. По его словам, над регионом уничтожили два дрона.

9:59. В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА, объявленный в 23:40 25 ноября. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

9:15. Экипажи Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по технике, опорникам и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

8:44. За прошедшие сутки со стороны Украины были атакованы восемь муниципалитетов Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате погиб один мирный житель, еще один получил ранения средней степени тяжести. Повреждения зафиксированы в четырех муниципалитетах.

8:40. В Белгородской и Курской областях отменена опасность атаки БПЛА.

8:11. Ночью средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников самолетного типа в Черноземье, сообщили в Минобороны РФ. Над Белгородской и Курской областями уничтожено по три БПЛА, над Воронежской и Орловской — по одному. Губернатор Александр Гусев уточнил, что беспилотник был сбит в пригороде Воронежа, пострадавших и разрушений, по его предварительным данным, нет.

8:00. Ракетная опасность действовала в Курской области с 1:13 до 1:21.

0:08. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.