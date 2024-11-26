Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 21:24

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 26 ноября

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

21:24. Над Яковлевским округом Белгородской области сбит беспилотник. Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, но в городе Строитель в результате падения обломков беспилотника пробита кровля одного из помещений социального объекта, а пожарные ликвидировали в здании возгорание. Информация о последствиях уточняется.

20:43. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области — губернатор Александр Гусев.

20:09. Дежурные средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью в 19:25 26 ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

20:05. Дежурные средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью в 19:05 26 ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

19:39. Сотрудники Ногинского спасательного центра МЧС России автоколонной доставили 60 т молочных консервов в Курскую область. Об этом сообщили в МЧС России.

19:17. Сегодня российские военнослужащие эвакуировали из курского приграничья одного человека. Из Суджанского района вывезли мужчину. Об этом сообщили в правительстве региона.

18:11. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгородской области — губернатор Вячеслав Гладков.

18:05. Ракетная опасность снова объявлена в Белгородской области — губернатор Вячеслав Гладков.

17:35. Сегодня днем над курским Железногорском был сбит БПЛА. В результате падения обломков в трех домах были повреждены 16 окон. Погибших и пострадавших нет. Все окна будут восстановлены «в скором времени». На месте работают специалисты. Об этом сообщил глава города Александр Михайлов.

17:29. В Курской области объявили отбой ракетной опасности — Алексей Смирнов.

17:28. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгородской и Орловской областях, сообщили главы регионов Вячеслав Гладков и Андрей Клычков.

17:11. Режим ракетной опасности введен в Белгородской области — РСЧС.

17:10. В Курской области объявлена ракетная опасность — губернатор Алексей Смирнов.

17:04. Ракетная опасность объявлена в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков.

16:30. За последние три дня вооруженные силы Украины дважды ударили «по объектам» в Курской области дальнобойными ракетами ATACMS американского производства. В результате пострадали несколько российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

14:42. Из Липецкой области в зону СВО отправили 85 кубометров древесины, необходимой для укрепления блиндажей и бытового обустройства. Об этом сообщили в правительстве региона.

14:29. С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 35 760 военнослужащих, сообщили в Минобороны.

14:20. За прошедшие сутки вооруженные силы Украины лишились более 250 военнослужащих на Курском направлении. Еще два человека сдались в плен. Также были уничтожены восемь автомобилей, четыре танка, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и два миномета. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

14:03. Проект липецкого облсовета «30 миллионов для Победы» собрал для нужд специальной военной операции 4,7 млн руб. На собранные средства продолжается закупка расходных материалов —квадрокоптеров, коллиматорных и тепловизионных прицелов, приборов ночного видения, дальномеров. Об этом сообщили в облсовете.

12:52. В Курске Ленинский райсуд заочно заключил под стражу гражданина Великобритании и Северной Ирландии Джеймса Скотта Риса Андерсона, подозреваемого в участии во вторжении в Курскую область. Мера пресечения была избрана по ходатайству Главного военного следственного управления СКР, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

12:38. Ленинский райсуд Курска по ходатайству погрануправления курского УФСБ заочно избрал французской журналистке Катрин Норрис Трент меру пресечения в виде заключения под стражу. Ей предъявлено обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

12:04. Проект липецкого облсовета «30 миллионов для Победы» собрал для нужд специальной военной операции 4,7 млн руб. На эти средства продолжается закупка квадрокоптеров, коллиматорных и тепловизионных прицелов, приборов ночного видения, дальномеров и других расходных материалов. Средства направляются на помощь бойцам по мере их поступления, рассказали в облсовете.

11:29. Верховный суд Луганской народной республики признал гражданина Украины виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Как рассказали в пресс-службе управления ФСБ по Белгородской области, чьи сотрудники вскрыли преступление, осужденному назначено 13 лет колонии строгого режима.

11:24. Дежурные средства ПВО сбили беспилотник над Курской областью около 10:30 26 ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

11:15. Липецкие власти передали в подшефный Володарский округ ДНР гуманитарный груз. В его состав вошли профлист и оборудование для освещения улиц. Партию гумпомощи собирали предприниматели и администрации семи районов: Тербунского, Елецкого, Добринского, Грязинского, Усманского, Чаплыгинского и Хлевенского. Об этом сообщили в облправительстве.

10:24. Тамбовские строители отремонтировали мемориальный комплекс, посвященный Великой Отечественной войне, в Новоайдарском округе ЛНР. «Его начали восстанавливать в этом году по просьбе местных жителей и администрации округа. Работы по восстановлению облика памятного объекты практически закончены, территория благоустроена, остались лишь финишные штрихи»,— рассказали в местной администрации.

10:04. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что при ночной атаке БПЛА в регионе никто не пострадал, разрушений нет. По его словам, над регионом уничтожили два дрона.

9:59. В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА, объявленный в 23:40 25 ноября. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

9:15. Экипажи Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по технике, опорникам и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

8:44. За прошедшие сутки со стороны Украины были атакованы восемь муниципалитетов Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате погиб один мирный житель, еще один получил ранения средней степени тяжести. Повреждения зафиксированы в четырех муниципалитетах.

8:40. В Белгородской и Курской областях отменена опасность атаки БПЛА.

8:11. Ночью средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников самолетного типа в Черноземье, сообщили в Минобороны РФ. Над Белгородской и Курской областями уничтожено по три БПЛА, над Воронежской и Орловской — по одному. Губернатор Александр Гусев уточнил, что беспилотник был сбит в пригороде Воронежа, пострадавших и разрушений, по его предварительным данным, нет.

8:00. Ракетная опасность действовала в Курской области с 1:13 до 1:21.

0:08. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 25 ноября

Читать далее

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...