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Коммерсантъ FM
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Румынский праздник непослушания

Старший эксперт РИСИ Иван Кочедыков — об электоральном триумфе аутсайдера Кэлина Джорджеску

Румыния отходит от шока, полученного по итогам первого тура президентских выборов, который состоялся 24 ноября. Обнародованные в понедельник вечером результаты после подсчета 100% бюллетеней показали: независимый кандидат Кэлин Джорджеску неожиданно для всех стал бесспорным лидером, набрав 22,94% голосов. На втором месте с 19,18% голосов — проевропейский кандидат Елена Ласкони («Союз за спасение Румынии»). Теперь им предстоит мобилизовать все свои ресурсы, чтобы успешно выступить 8 декабря — в день, когда состоится второй тур голосования.

Старший эксперт РИСИ Иван Кочедыков

Старший эксперт РИСИ Иван Кочедыков

Фото: Личный архив Ивана Кочедыкова

Старший эксперт РИСИ Иван Кочедыков

Фото: Личный архив Ивана Кочедыкова

Бурная реакция румынской общественности на итоги воскресного голосования была связана с тем, что в этой стране президент располагает значительными полномочиями. Согласно конституции, он предлагает кандидатуры на должность премьер-министра и назначает правительство, затем участвует в его заседаниях, может распустить парламент (после консультаций с представителями обеих палат и лидерами парламентских групп), имеет право объявить о мобилизации вооруженных сил, а также ввести чрезвычайное или военное положение.

Сенсационно высокий результат университетского профессора Кэлина Джорджеску объясняется в значительной степени усталостью румынского общества от политики своего правящего класса, погрязшего в коррупционных скандалах.

В дополнение к этому в ходе кампании ведущие политики страны — Марчел Чолаку (Социал-демократическая партия), Николае Чукэ (Национал-либеральная партия), Мирча Джоанэ (экс-заместитель генсека НАТО), Елена Ласкони («Союз за спасение Румынии»), Джордже Симион («Альянс за объединение румын») — без устали обрушивались друг на друга с жесткой критикой, дискредитируя и остальных, и самих себя. Тем временем у избирателей складывалось мнение, что эти люди не способны и не должны возглавлять государство.

Кроме того, в обществе накопилось серьезное недовольство политикой Европейского союза. Хотя Румыния с 2007 года входит в ЕС, до сих пор почти 20% граждан страны живут за чертой бедности. Продолжается отток молодежи в страны Западной Европы. Многих в румынской экспертной среде возмутило недавно и то, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен при отборе кандидатов в члены этого органа демонстративно потребовала от Бухареста кандидата женского пола в интересах соблюдения гендерной квоты.

Как сторонник консервативных ценностей и защитник национального суверенитета («суверанист»), Кэлин Джорджеску оказался в характерном для ряда стран Запада тренде поддержки правых и ультраправых настроений, связанном с отсутствием перспектив заметного улучшения жизни при правлении «прогрессистов-глобалистов».

Некоторые румынские аналитики полагают, что фавориту президентской гонки особенно помогло избрание президентом США Дональда Трампа и появление ощущения возможности изменить судьбу страны за счет голосования.

В своей программе господин Джорджеску обещает сделать «все возможное» для обеспечения продовольственной, энергетической и водной безопасности населения, а также снизить зависимость страны от импорта. В отличие от многих своих западных партнеров по «правому движению», он выступает за развитие зеленой энергетики и устойчивое управление водными ресурсами, а также за соблюдение экологических норм. Между тем его оппоненты акцентировали внимание совсем на другом: на прославлении военных и политических деятелей Румынии времен Второй мировой войны, которые сотрудничали с Гитлером.

Что касается внешней политики, то Кэлин Джорджеску выступает за примат национальных интересов Румынии. В одном из интервью профессор заявил, что проблемы Украины не являются проблемами его страны. Это нашло живой отклик у граждан государства, уставших от европейских нарративов о необходимости помогать Украине победить Россию любой ценой. Господин Джорджеску критикует и участие Румынии в ЕС и НАТО, подчеркивая, что оно не принесло стране ожидаемых благ, однако фактически втянуло страну в конфликт с Россией.

В условиях, когда основные СМИ контролируются политическими партиями, внесистемный кандидат нашел эффективный способ донести информацию до потенциальных избирателей — соцсеть TikTok.

Так, за последнюю неделю перед выборами 24 ноября Кэлин Джорджеску набрал 30 тыс. новых подписчиков, а число просмотров видео, на котором он выдвигает свою кандидатуру, превысило 800 тыс. Рост популярности произошел после того, как румынский сегмент TikTok (в 19-миллионной стране зарегистрировано 8,9 млн пользователей этой соцсети) оказался наводнен тегами, связанными с кандидатурой внесистемного политика. Обращает на себя внимание и тот факт, что в румынской диаспоре, которая проживает в основном в странах ЕС и Великобритании, евроскептик Джорджеску также занял первое место.

Тем временем, успех правого кандидата стал черным днем для румынской социологии, поскольку ни одно исследование настроений общества не предсказывало ему поддержку больше 10% граждан. Многие аналитики полагали, что его потолок на выборах — это 5%.

Победа Кэлина Джорджеску в первом туре не гарантирует окончательный триумф во втором. У него нет своей партии, а 1 декабря в Румынии пройдут выборы в парламент.

По итогам этого голосования станет окончательно ясно, кого из кандидатов в президенты поддержат те или иные партии. Уже сейчас лидер «Альянса за объединение румын» заявил о намерении голосовать во втором туре за бывшего однопартийца — Кэлина Джорджеску. Часть электората национал-либералов, вероятно, поддержит оппонента господина Джорджеску — проевропейского и пронатовского кандидата от «Союза за спасение Румынии» Елену Ласкони. Решающий голос при таком раскладе остается у социал-демократов, которые традиционно являются самой организованной политической силой.

В пользу Елены Ласкони говорит в целом успешный опыт на посту мэра города Кымпулунга. Кроме того, она смогла завоевать лидерство в партии, укрепить ее ряды и занять второе место на президентских выборах после провального выступления «Союза за спасение Румынии» на местных и европейских выборах весной. Правые проевропейские партии в целом рассматривают ее как единственного подходящего кандидата и готовы мобилизовать своих избирателей во втором туре. Еще одним весомым фактором может стать почти миллион молдаван с румынскими паспортами. В Республике Молдова правящая партия «Действие и солидарность» поддержала в первом туре госпожу Ласкони, что принесло ей больше 45 тыс. голосов.

Чем бы ни закончился второй тур, уже сейчас очевидно, что в румынской политике образовался новый, третий центр силы — «суверанистский» (в дополнение к проевропейским партиям и мейнстримным силам). Он состоит из партий «Альянс за объединение румын» и S.O.S. Romania. А теперь имеет новое лицо — Кэлина Джорджеску. И основным политическим силам в ЕС и НАТО придется учитывать новую реальность.

Иван Кочедыков, старший эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ)

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