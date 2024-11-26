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Коммерсантъ FM
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Песков назвал безответственными предложения передать Украине ядерное оружие

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию газеты The New York Times (NYT), где заявлялось, что некоторые американские чиновники допускают возможность возвращения Украине ядерного оружия. По мнению пресс-секретаря, подобные инициативы исходят от «крайне экстремистского фланга», заинтересованного в эскалации конфликта.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Даже у самой провокационной линии, нацеленной на эскалацию, есть крайне экстремистский фланг. Вот такая точка зрения к нему и относится. Безответственное рассуждение людей, не чувствующих ни толики ответственности»,— заявил господин Песков во время пресс-кола.

На вопрос о том, видит ли Кремль опасность ядерной эскалации после применения баллистической ракеты «Орешник», спикер отметил, что для правильной оценки нужно изучать обновленную доктрину России и последние заявления президента Владимира Путина. Он также призвал оценивать действия стран «коллективного Запада», вовлеченных в конфликт на Украине. «Тогда можно легко ответить на этот вопрос»,— подытожил господин Песков.

19 ноября президент России утвердил основы обновленной госполитики в области ядерного сдерживания. Применение ядерного оружия в документе называют крайней мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности РФ. В то же время теперь агрессия со стороны любого неядерного государства при участии или поддержке страны, обладающей ядерным оружием, будет считаться их совместным нападением на Россию.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Ядерное сдерживание дошло до Америки».

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