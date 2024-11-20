Ядерное сдерживание дошло до Америки

Удар американскими ракетами по российской территории и подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о политике ядерного сдерживания вызвали острые дискуссии в Вашингтоне. В то время как Пентагон и Госдеп утверждают, что не видят угрозы новой мировой войны, в команде Дональда Трампа обвиняют уходящую администрацию в создании неконтролируемой эскалации, а в Конгрессе звучат призывы объявить Джо Байдену импичмент до истечения его полномочий 20 января. Оппоненты нынешней администрации подозревают, что все новые шаги действующего президента, одобрившего поставку противопехотных мин Украине, направлены на то, чтобы лишить будущую администрацию США возможности реализовать свой сценарий завершения конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудник Белого дома несет ядерный чемоданчик, февраль 2021 года

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Сотрудник Белого дома несет ядерный чемоданчик, февраль 2021 года

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

После первого удара Украины дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России аккредитованные в Киеве американские дипломаты были вынуждены срочно думать о собственной безопасности и в среду прервали свою работу. «Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной масштабной воздушной атаке 20 ноября. Посольство будет закрыто и рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги»,— сообщили в Госдепартаменте США.

Этому примеру последовал ряд других западных посольств, которые также не работали в среду в ожидании массированных российских ударов по Киеву. Среди них были посольства Греции, Испании и Италии. Между тем некоторые союзники Украины проигнорировали предупреждение об угрозе. «Несмотря на повышенный риск, наши дипломаты, как и прежде, остаются на посту в знак солидарности с Украиной»,— заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

В день огромного напряжения в Киеве в американской столице царила совсем другая атмосфера.

Новость о том, что президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину, допускающую нанесение ответного ядерного удара в случае использования Украиной западных неядерных ракет против России, в Вашингтоне встретили весьма сдержанно.

Как заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, США не удивлены решением Москвы, не видят «никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине», а также не считают необходимым в качестве ответного шага изменить расстановку своих ядерных сил. «Мы не видим никаких причин для изменения положения наших ядерных сил, но мы будем призывать Россию прекратить воинственную и безответственную риторику. К сожалению, я не удивлен заявлениями Кремля относительно этой новой, пересмотренной ядерной доктрины»,— сообщил также глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

По его словам, Россия «пытается запугать Украину и другие страны угрозой применения ядерного оружия, однако ни США, ни НАТО не представляют никакой угрозы для России».

Между тем, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о непосредственном участии американцев в нанесении ударов по российской территории, Мэттью Миллер отказался уточнять, были ли задействованы военные специалисты США непосредственно при запусках ракет ATACMS. «Говорить об этом я не буду. Но делились ли США разведывательной информацией с Украиной? Абсолютно, мы это делали. Делились ли мы этой разведывательной информацией с Украиной, рассчитывая, что это улучшит ее действия на поле боя? Абсолютно. И мы продолжим заниматься этим»,— пообещал он.

На этом фоне показательна и публикация в газете The Washington Post о планах Вашингтона санкционировать поставку на Украину противопехотных мин. По словам двух неназванных американских чиновников, на которых ссылается газета, такой шаг стал возможным в связи с угрозой «прорыва российских войск на востоке Украины». Журналисты напомнили, что эта мера противоречит всей предыдущей политике администрации Джо Байдена, которая в 2022 году приняла решение ограничить применение противопехотных мин, фактически отказавшись от них за пределами Корейского полуострова. Запрет на поставки Киеву противопехотных наземных мин был связан с тем, что это оружие неизбирательного действия и оно способно нанести серьезный ущерб гражданскому населению.

В то время как Пентагон и Госдепартамент не видят угрозы применения новой российской стратегии ядерного сдерживания против США, в команде избранного президента Дональда Трампа обвиняют уходящую администрацию в умышленном обострении конфликта, чреватом непредсказуемыми последствиями не только для Украины, но и для Америки. Как заявил в интервью Fox News будущий советник по национальной безопасности в администрации Трампа Майк Уолц, разрешение Киеву применять американские ракеты для ударов вглубь России — «это еще один шаг по пути эскалации, и никто не знает, к чему это приведет».

А член Палаты представителей Конгресса США Томас Мэсси (республиканец от штата Кентукки) вообще заявил, что одобрение президентом Байденом ударов американским оружием вглубь России противоречит конституции США, в связи с чем главе государства должен быть объявлен импичмент. «Разрешив атаковать ракетами большой дальности Россию, Байден совершает неконституционный акт войны, который ставит под угрозу жизни всех граждан США. Это преступление, за которым должен последовать импичмент»,— написал конгрессмен в соцсети X, выражая мнение ряда однопартийцев.

На этом фоне руководство Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США даже не упоминает помощь Украине среди планов своей законотворческой деятельности с января будущего года.

Во вторник спикер Палаты представителей Майк Джонсон, лидер республиканского большинства Стив Скалис, координатор партии Том Эммер и зампред собрания Республиканской партии в палате Блейк Мур провели пресс-конференцию, в ходе которой огласили направления работы Конгресса в его новом составе на следующий год. В планах, в частности, работа над законодательными мерами, направленными на возвращение в США американских граждан, удерживаемых за рубежом, ограничение штрафов со стороны налоговой службы, борьба с финансированием террористических организаций и незаконной миграцией, а также развитие энергетики. Ни один из республиканцев не упомянул планы подконтрольного им Конгресса по поводу возможной поддержки Украины.

Учитывая это, усилия уходящей администрации США в последние два месяца, вероятно, будут направлены на то, чтобы до 20 января будущего года (то есть до дня инаугурации Дональда Трампа) попытаться довести эскалацию с Россией до такой стадии, которая лишит будущую администрацию возможности реализовать альтернативный сценарий завершения конфликта на Украине. «Байден пытается связать руки следующему президенту. Или по меньшей мере создать препятствия его возможности остановить войну»,— прокомментировал агентству ТАСС возникающую коллизию Лоренс Уилкерсон, бывший руководитель аппарата госсекретаря США в 2001–2005 годах Колина Пауэлла.

Сергей Строкань