«Вайб» стал словом года по версии портала «Грамота.ру»

Портал «Грамота.ру», позиционирующий себя как национальная цифровая платформа русского языка (аудитория 17 млн пользователей), представил слово 2024 года. Им, по версии портала, стало слово «вайб». Портал трактует «вайб» как «атмосферу, эмоциональное состояние или общее чувство, которое исходит от чего-либо или от кого-либо». Эксперты портала поясняют, что слово заимствовано «из зарубежных соцсетей и получило широкое распространение, в том числе через производные от него слова и выражения («вайбовый», «повайбить», «плюс вайб»).

Накануне Дня словарей и энциклопедий (22 ноября) портал опубликовал шорт-лист из 11 слов, отобранных исходя из исследования СМИ и соцсетей. Шорт-лист был разослан 400 экспертам-филологам из разных городов России, каждый мог голосовать за несколько вариантов. «Вайб» набрал 256 голосов; вторая позиция осталась за «скуфом» (229 голосов), третья — за словом «прилёт» (124 голоса).

По словам руководителя портала «Грамота.ру» Константина Деревянко, в ходе экспертного голосования «развернулась нешуточная борьба, но тройка лидеров определилась сразу: в ней оказались два русских слова и одно заимствование». По его мнению, слова «прилёт», «скуф» и «вайб» — это «зеркало суровой реальности, антигерой нашего времени и надежда». «Мы следили за голосованием в режиме реального времени, подсчитывая промежуточные итоги четыре раза в день. Сначала кандидаты шли с минимальным отрывом в один-два голоса, короткое время лидировал "скуф", но уже через сутки голосования "вайб" вырвался вперед и больше позиций не сдал».

Год назад «Грамота.ру» объявила словом года «нейросеть». Как и в прошлом году, слово года будет добавлено в метасловарь портала. Эксперты подготовят для него словарное толкование, примеры словоупотребления.

Отметим, «Грамота.ру» в текущем году отобрала слова года в четырех специальных отраслевых номинациях. В номинации «Экономика и финансы» лидирует «маркетплейс», в номинации «Медицина и здоровье» — «микроРНК», в номинации «Информационные технологии» — «промпт», в номинации «Культура и развлечения» — «подкаст».

Иван Тяжлов