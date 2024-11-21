Встречаются как-то Пушкин c квадроберами

Накануне Дня словарей и энциклопедий (отмечается 22 ноября) российские эксперты выбирают «слово года». Государственный институт русского языка имени Пушкина уже объявил «словом года» слово «Пушкин». Кроме поэта в топ-5 «слов 2024 года» включены: «семья», «искусственный интеллект», «выборы» и «квадробер». Портал «Грамота.ру», позиционирующий себя как национальная цифровая платформа русского языка (аудитория — 17 млн пользователей) представил шорт-лист из 11 слов, из которых «слово года» будет выбрано путем опроса экспертов — он продлится до 24 ноября. В шорт-листе фигурируют: «вайб», «осознанность», «прилет» и «скуф».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Институт русского языка имени Пушкина в четверг объявил «словом 2024 года» часть собственного названия — «Пушкин». «Пушкин — полномасштабный символ русской культуры,— пояснил ТАСС и. о. ректора института Никита Гусев.— В год празднования 225-летия поэта мы наблюдаем новый всплеск интереса к его творчеству». Пресс-служба института уточнила, что «слово года» выбирается экспертами-русистами на основании анализа различных источников, включая СМИ, соцсети и структуру поисковых запросов: Александр Пушкин только за последний месяц фигурировал в них более 10 млн раз.

Кроме Пушкина в список «слов года» попали еще четыре:

«семья» (2024-й объявлен в РФ Годом семьи),

«искусственный интеллект» (в топе популярных слов с 2022 года),

«выборы» (помимо сентябрьских региональных выборов в России в марте прошли выборы президента; за ноябрьскими выборами президента США россияне также внимательно следили)

и, наконец, «квадробер»: в последние месяцы бурные дискуссии о распространенном среди некоторых подростков увлечении костюмированной гимнастикой с элементами подражания животным идут в том числе и в Госдуме.

С августа по октябрь число поисковых запросов со словом «квадробер» выросло с 400 тыс. до 2 млн, сообщают в Институте русского языка.

В шорт-лист претендентов на статус «слова года», составленный цифровой платформой русского языка «Грамота.ру», вошли 11 слов:

«инсайт»,

«вайб»,

«нарратив»,

«абьюз»,

«аскеза»,

«осознанность»,

«прилет»,

«пов»,

«сап»,

«скуф»

и «нормис».

Эксперты первоначально составили список из 120 слов на основании анализа соцсетей, СМИ и других источников. Затем в результате «фильтрации по формальным основаниям» был сформирован лонг-лист из 40 слов, актуальные толкования которых отсутствуют в словарях.

По просьбе «Ъ» портал «Грамота.ру» представил описания значений отобранных слов с пояснениями, чем они запомнились.

Вайб

Атмосфера, эмоциональное состояние или общее чувство, которое исходит от чего-либо или от кого-либо. Пришедшее в русский язык из зарубежных соцсетей слово получило широкое распространение, в том числе через производные от него слова и выражения, как, например, «вайбовый», «повайбить», «плюс вайб».

Инсайт

Внезапное озарение, в результате которого человек находит решение какой-либо задачи. Термин, пришедший из психологии, получил распространение в повседневном и деловом общении и существенно расширил значение.

Сап

Специальная доска для катания по воде, на которой плавают стоя, управляя движением с помощью одного длинного весла. Растет популярность нового артефакта, а вслед за ней — и частота употребления слова, особенно в летние месяцы.

Прилет

Попадание одиночного артиллерийского снаряда, ракеты или барражирующего боеприпаса. В новом значении слово употребляется без дополнения: субъект глагола «прилететь» оказался встроен в семантику отглагольного существительного «прилет».

Осознанность

Полное присутствие в текущем моменте, положительно влияющее на психическое и физическое здоровье. Психологический термин, получивший широкое распространение и изменивший свою сочетаемость. Если раньше в основном говорили об осознанности действия, то теперь осознанность употребляется без уточнений: ее можно, к примеру, практиковать.

Нарратив

Новое значение: совокупность высказываний, отражающая определенное мировоззрение. Термин, пришедший из лингвистики и культурологии, стал активно использоваться в новом значении для описания общественных настроений и установок.

Скуф

Мужчина старше 35 лет, обычно неопрятный и работающий на бесперспективной работе. Редкий случай, когда сленговое слово для обозначения человеческого типажа не заимствовано, а образовано от фамилии российского интернет-пользователя.

Абьюз

Негативное длительное психологическое воздействие на человека или группу людей, от манипуляций до насилия, которое наносит жертве существенный ущерб. Еще один психологический термин, расширивший свое значение. Имеет много производных: «абьюзер», «абьюзивный» и др.

Аскеза

Новое значение: методика достижения личных целей (в том числе достаточно приземленных, как, например, похудеть или получить повышение) путем самоограничения и самодисциплины. Слово использовалось раньше преимущественно в контексте религиозных практик. Теперь оно обозначает способ достижения целей и распространено в текстах блогеров, коучей и создателей инфопродуктов.

Нормис

Человек с обычными, среднестатистическими интересами и вкусами, не выделяющийся среди других; обыватель. Это слово пришло на смену «цивилам». Примечательна форма множественного числа: «нормисы» сохраняют показатель множественного числа языка-источника, как, например, «чипсы» или «памперсы».

Пов

Указание на то, что нужно представить чью-то точку зрения на ситуацию (point of view, POV). Слово распространилось в первую очередь через визуальный контент (короткие видео, картинки-мемы), преимущественно в соцсетях. В отличие от многих заимствованных аббревиатур это слово было транслитерировано.

Руководитель направления «Цифровые словари» портала «Грамота.ру» Анастасия Бонч-Осмоловская отмечает, что для составителей было принципиально, насколько слово «закрепилось в языке»: «Например, слово “чушпан” в прошлом году стремительно ворвалось в речь, а потом так же стремительно пропало из поля зрения. Слово “квадробер” — очень популярное, но с нестабильной динамикой, оно привязано к медийной повестке». Госпожа Бонч-Осмоловская обращает внимание на высокую долю заимствованных и сленговых слов: «Эти слова адаптировались к русскому языку, у них есть нормальные падежные формы, они уже обрастают приставками и суффиксами, образуя новые слова. От слова “вайб” уже образуется глагол “повайбить”. А популярные слова из молодежного сленга, возможно, в будущем получат распространение не только среди молодежи».

«Слово года» по версии «Грамоты.ру» будет представлено 1 декабря. В прошлом году таким словом стала «нейросеть». В свою очередь, Институт русского языка имени Пушкина на Конгрессе молодых ученых, который пройдет на федеральной территории «Сириус» с 27 по 29 ноября, представит «слово года в науке».

Иван Тяжлов