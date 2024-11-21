В шорт-лист слова 2024 года «Грамоты.ру» вошли «скуф», «прилет» и «аскеза»

Главными претендентами на слово 2024 года по версии портала «Грамота.ру» стали: «инсайт», «вайб», «нарратив», «абьюз», «аскеза», «осознанность», «прилет», «пов», «сап», «скуф» и «нормис». Слово года будет определено в декабре.

«Грамота.ру» получила список из 120 слов в результате голосования на сайте и в соцсетях портала. Затем был сформирован лонг-лист из 40 слов, толкования или новые значения которых не указаны в словарях.

«При составлении шорт-листов учитывалась динамика частотности поисковых запросов и специализированных медиа при помощи системы мониторинга СКАН Интерфакс, а также лингвистическая и общественная значимость»,— уточнила пресс-служба «Грамоты.ру».

Шорт-лист из 11 слов изучат эксперты—специалисты в области наук о языке. Впервые слово года «Грамота.ру» представила в 2023 году. Тогда им стало слово «нейросеть». В начале ноября словарь английского языка Collins English Dictionary назвал словом 2024 года «brat», которое означает «уверенный, независимый и гедонистический настрой».