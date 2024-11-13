МСФО отгрузят налоговикам

Белый дом добивается от компаний централизованного и полного раскрытия финансовой отчетности — с 2026 года организации предлагается обязать размещать отчетность по МСФО в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности налоговой службы. Сейчас компании размещают такую отчетность в разных источниках и в неполном виде. Это затрудняет принятие обоснованных решений об оказании господдержки бизнесу и реализацию прав госорганов на получение дивидендов в качестве акционера. Новые требования должны устранить недостаток информации и повысить эффективность взаимодействия государства и компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Олейников, Коммерсантъ Фото: Андрей Олейников, Коммерсантъ

Правительство намерено потребовать от компаний большей прозрачности — в Госдуму внесен законопроект о размещении в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО) ФНС консолидированной финансовой отчетности компаний по МСФО. Изменения вносятся в законы «Об аудиторской деятельности» и «О бухгалтерском учете». В пояснительной записке к проекту отмечается, что сейчас доступ к финансовой отчетности организаций существенно ограничен. Компании раскрывают ее «в ряде изолированных источников», в том числе на сайтах аудиторов. В результате для большинства заинтересованных лиц, в том числе для госорганов, которые не являются непосредственными получателями отчетности, доступ к ней затруднен. В Минфине поясняют, что действующий порядок создает «риски принятия необоснованных решений, в том числе о предоставлении государственной поддержки, оценке ее результативности, выплате дивидендов».

Согласно законопроекту, загружать отчетность в ГИРБО будут аудиторские организации — по оценке Минфина, новая норма затронет не более 450 аудиторских организаций (13% от их общего количества), которые проводят аудит общественно значимых предприятий. С 2026 года они должны будут направлять в налоговые органы заключения на промежуточную консолидированную отчетность, а также на годовую — по итогам 2025 года. Аудиторы при этом будут обязаны уведомить клиента об отправке отчетности, но его согласия на это не требуется. Исключение — случаи, когда такая отчетность не подлежит раскрытию. Доступ к данным также будет организован с учетом действующих ограничений и санкционных рисков.

После вступления изменений в силу заинтересованные лица получат доступ к более полной информации, содержащейся как в бухгалтерской, так и в консолидированной финансовой отчетности организации.

«Это, в свою очередь, обеспечит возможность комплексного анализа деятельности организации и как юридического лица, и как лица, входящего в группу взаимосвязанных организаций»,— сказано в пояснительной записке к поправкам.

Партнер Birch Legal Андрей Шпак объясняет, что по российским стандартам не требуется составления консолидированной отчетности. При этом отчетность юридического лица в рамках группы компаний не позволяет объективно оценить его финансовое положение без учета взаимоотношений с другими компаниями группы: например, прибыль холдинга по российским стандартам может искусственно занижаться откладыванием распределения дивидендов дочерними компаниями.

Партнер Taxology Леонид Сомов отмечает, что отчетность отдельных лиц, входящих в группу компаний, действительно не дает исчерпывающего понимания о финансовом положении группы, о результатах ее деятельности, динамике развития бизнеса и так далее. По его словам, проблема в том, что чиновники привыкли воспринимать каждого налогоплательщика как самостоятельного хозяйствующего субъекта, и все попытки объяснить логику действий тех или иных компаний через общие интересы холдинга или акционеров часто вызывают непонимание у налоговых органов.

Новый порядок раскрытия поможет госорганам при выделении субсидий и мер поддержки, а также при защите своих прав акционера при выплате дивидендов. «Более полная информация о прибыли по группе компаний усложнит манипулирование прибыльностью холдингов в рамках российских стандартов учета»,— говорит Андрей Шпак. Раскрытие информации о сделках со связанными сторонами, обязательное в рамках МСФО, также может позволить более взвешенно оценивать деятельность компаний, в том числе с учетом результатов, которые могут формально не контролироваться в рамках российского законодательства, но, например, консолидируются в отчетности по МСФО по более широкому списку оснований. Также возможными заинтересованными лицами могут быть банки при предоставлении финансирования.

Руководитель практики МСФО «КСК Групп» Светлана Крапивенцева отмечает, что качественная достоверная отчетность по МСФО является основой для решения о снижении доли государства за счет передачи акций в частные руки на рыночных условиях. При этом у государства может сохраниться блокирующий пакет. «Отдельные компании выгодно сохранить в качестве источника дивидендов, а какие-то имеет смысл продать»,— говорит юрист.

Отметим, что Белый дом на фоне растущей зависимости экономики от госстимулирования активно выстраивает единую систему цифрового учета денег, направляемых на поддержку отраслей. В цифровой вид переведены процессы, связанные с раздачей субсидий и предоставлением льгот, государству доступны информация по всему циклу госзаказа, данные бухгалтерской отчетности, а в рамках налогового мониторинга — все сведения, необходимые для расчета налогов. Добавление к этому данных консолидированной отчетности позволит правительству еще гибче подходить не только к распределению господдержки, но и настраивать налоговую нагрузку в зависимости от целей госполитики и результатов отраслей.

Диана Галиева