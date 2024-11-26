Научными данными наполнят родную гавань

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил создать специализированный научный дата-хаб, в который загружались бы данные о научных исследованиях и конструкторских разработках, выполненных за госсредства или с госучастием. Как отметил чиновник на заседании совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе Совфеда, для этого требуется разработать нормативно-правовое регулирование в сфере оборота научных данных. Прежде всего речь идет об «идеологическом» обеспечении обучения отечественных моделей искусственного интеллекта (ИИ). Решение потребует времени — в Минцифры говорят, что регулирование оборота научных данных может стать следующим этапом работы с данными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Дмитрий Чернышенко на заседании, прошедшем вчера в Совфеде и посвященном теме «Интеллектуальное право в цифровой среде», предложил создать специализированный научный дата-хаб, в который загружались бы данные о научных исследованиях и конструкторских разработках, выполненных за госсредства или с госучастием. По действующему законодательству сведения о научных исследованиях и разработках, которые финансируются за счет средств государства или при его участии, должны предоставляться в домен «Наука и инновации».

В связи с этим чиновник считает важным проработать вопрос о том, чтобы научные дата-сеты загружались в специальный дата-хаб, так же как и отчеты о НИОКР.

Решение вопроса потребует разработки современного нормативно-правового регулирования в сфере оборота научных данных — прежде всего для обучения отечественных моделей искусственного интеллекта (ИИ), заметил Дмитрий Чернышенко: они должны обучаться на отечественных данных, чтобы исключить определенные искажения, в том числе «идеологические». «Нужно мобилизовать науку на разработку моделей ИИ для исследовательской отрасли. Для этого нужны массивные наборы больших научных данных, новые законы, которые позволят их хранить и на них обучаться»,— сказал он.

Как пояснили “Ъ” в аппарате вице-премьера, создание дата-хаба предлагается в развитие домена «Наука и инновации» (единый цифровой сервис, призванный оптимизировать работу ученых и научных организаций, их взаимодействие с органами власти и наукоемкими предприятиями), созданного на базе единой государственной информационной системы учета (ЕГИСУ) научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКТР) гражданского назначения. Научные данные — это результаты выполнения научных и исследовательских работ, а также данные, полученные в ходе проведения экспериментов и работы научных установок и оборудования (которые имеют дальнейшую исследовательскую и научную ценность), рассказали там.

Для обучения моделей ИИ нужны большие объемы данных. Вместе с тем их охрана и использование, как подчеркнула на заседании глава Совфеда Валентина Матвиенко,— «чувствительные» вопросы.

Правила оборота и обработки big data являются одним из ключевых вопросов нацпроекта «Экономика данных». По словам статс-секретаря—замглавы Минцифры Алены Руденко, необходимо гарантировать баланс интересов всех участников правоотношений. Важным шагом в регулировании, по ее словам, является принятый в августе 2024 года закон о порядке обезличивания персональных данных (см. “Ъ” от 29 июля). «Наверное, следующим этапом должны стать научные данные, и в этой связи нам важна сегодняшняя дискуссия, чтобы понять дальнейшие шаги в законодательном регулировании»,— сказала она.

Напомним, что по закону (работа над ним велась четыре года) компании по запросу Минцифры будут обязаны передавать данные в ГИС ведомства для формирования дата-сетов, с которыми затем смогут работать (не «вынося» их за периметр ГИС) как чиновники, так и сами компании. Пока Минцифры ведет работу над подзаконными актами, призванными установить конкретные регламенты запросов к компаниям и работы бизнеса в ГИС (см. “Ъ” от 1 ноября).

Венера Петрова