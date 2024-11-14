Бюджетный рубль берегут от ненужных знаний

Минобрнауки для исключения рисков бюджетного финансирования ненужных для научно-технологического развития РФ исследований предлагает обязать учрежденные правительством научные организации и вузы направлять на экспертизу в РАН проекты научных тем и планов, а также отчеты об уже проведенных исследованиях. Новые правила отражения научной активности в профильной государственной информационной системе (ГИС) позволят не только мониторить эффективность бюджетных трат на нее, но и превратить ГИС в отраслевой инструмент сквозного электронного управления и бюджетирования проектов «технологического суверенитета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Минобрнауки опубликовало на regulation.gov.ru доработанный проект постановления правительства о централизованном госучете и планировании всех научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых с привлечением бюджетных средств, на базе единой государственной информационной системы учета (ЕГИСУ НИОКТР). В отличие от прежней версии (см. “Ъ” от 29 января), новая предлагает расширить экспертную функцию РАН — в частности, за счет направления в академию проектов научных тем и планов, а также отчетов о проведенных исследованиях и полученных результатах: оно станет обязательным для научных организаций и вузов, учрежденных правительством (НИУ ВШЭ, МГУ, Финансовый университет и др.), исключением останется только НИЦ «Курчатовский институт». Сейчас норма носит рекомендательный характер, и, как говорится в пояснительной записке, это создает риски финансирования за счет бюджетных средств исследований, потребность в которых для научно-технологического развития РФ отсутствует. Помимо борьбы за бюджетную эффективность, передача РАН данных о планах и работах «правительственной» науки должна усилить координацию в этой сфере: сейчас у академии нет исчерпывающей информации о фундаментальных и поисковых исследованиях «смежников».

Также Минобрнауки определит порядок и сроки размещения в ЕГИСУ НИОКТР по всем работам, планируемым или проводимым организациями — федеральные органы власти смогут утверждать формы подачи сведений, учитывающих отраслевые особенности работ. В материалах к первоначальной версии документа отмечалось, что сейчас отсутствует увязка между расходами на научные исследования и экспериментальные разработки и приоритетами научно-технологического развития, невозможно и проследить результаты НИОКТР различных ведомств—заказчиков работ, в том числе в разрезе уровней готовности технологий. Таким образом, ЕГИСУ с учетом новых требований к передаче в нее данных должна позволить применять единый подход к управлению работами и тратами на всех этапах жизненного цикла (включая экспертизу РАН), став отраслевым инструментом электронного бюджетирования. При этом Минобрнауки готово за счет технологий отказаться от рутинной ежегодной экспертизы проектов научных тем — заключение РАН в системе будет действовать весь срок их реализации.

Де-факто Белый дом продолжает усиливать и экспертную роль РАН в сопровождении государственных решений в сфере научно-технологического развития. Так, ранее Минобрнауки разработало порядок работы научно-технического совета профильной правкомиссии, возглавляемого президентом РАН. По замыслу властей совет во взаимодействии с академией сможет обеспечить квалифицированную экспертизу проектов ради достижения «технологического суверенитета» в условиях ограниченных бюджетных ресурсов (см. “Ъ” от 8 апреля).

Венера Петрова, Олег Сапожков