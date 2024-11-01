Уточните запрос

Минцифры в рамках реализации закона об обезличивании персональных данных начало разработку перечня случаев для сбора властями таких дата-сетов у бизнеса. Черновик такого перечня содержится в проекте распоряжения правительства, направленного 30 октября министерством для межведомственного обсуждения (есть у “Ъ”). Пока в нем шесть оснований для запроса ведомствами данных у компаний, в том числе чрезвычайные ситуации и экономические и социальные исследования в интересах госуправления. Бизнес отмечает отсутствие конкретики в документе, опасаясь дополнительных расходов и излишней нагрузки на компании. В Белом доме же обещают широко обсудить документ с отраслью и избежать избыточной нагрузки на бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возглавляемое Максутом Шадаевым Минцифры ждет большая работа по избавлению бизнеса от опасений по поводу потребностей государства в доступе к частным «большим данным»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Возглавляемое Максутом Шадаевым Минцифры ждет большая работа по избавлению бизнеса от опасений по поводу потребностей государства в доступе к частным «большим данным»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минцифры для реализации федерального закона о порядке обработки обезличенных персональных данных (ФЗ-233 от 8 августа 2024 года, см. “Ъ” от 29 июля) начало работу над распоряжением правительства, содержащим перечень оснований для запроса властями у компаний обезличенных персональных данных. По данным “Ъ”, он «утек» после отправки его министерством коллегам по Белому дому. Пока документ (есть у “Ъ”) содержит шесть оснований для требований властей к бизнесу о предоставлении наборов данных — угрозы возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, введение режима контртеррористической операции, чрезвычайного положения или карантина на всей территории РФ или в ее отдельных местностях. Также в списке — проведение статистических или иных исследований для выработки и реализации госполитики, в том числе в отношении субъектов РФ, а также для «реализации мероприятий госпрограмм, национальных и федеральных проектов, приоритетных программ и проектов».

По закону компании по запросу Минцифры будут обязаны передавать данные в Единую государственную информационную систему (ГИС) ведомства для формирования дата-сетов, с которыми затем смогут работать (не «вынося» их за периметр ГИС) как чиновники, так и сами компании.

Схема в целом повторяет подход, уже реализованный при консолидации данных биометрии, собранных банками, в государственной Единой биометрической системе, хотя, в отличие от банков, компаниям хранить исходники переданных дата-сетов не запрещено. Де-факто это следствие значительной цифровизации самого госуправления: для решения экономических и регуляторных задач чиновникам Белого дома становятся необходимы цифры, которых нет у государства, но есть у экономических агентов, и ФЗ-233 выступает инструментом обеспечения такой потребности.

В пресс-службе Ассоциации больших данных (АБД; входят «Яндекс», «Сбер», VK, операторы связи и др.) вчера заявили “Ъ”, что видят в нынешней редакции проекта распоряжения риски избыточных затрат на широкий спектр запросов и компрометации данных клиентов операторов персональных данных, требуя четкой регламентации процедур. «Процедура запросов и цели/методы объединения данных должны быть конкретизированы для каждого конкретного случая и проходить процедуры оценки риска деобезличивания и обсуждений с участием специалистов в области обезличивания и бизнес-сообщества»,— отмечают там. Саму по себе идею, когда государство запрашивает данные у бизнеса, вместо того чтобы заказывать аналитические продукты, в АБД называют не самой удачной: по существующим оценкам, стоимость доработок ГИС будет в разы превышать стоимость аналитики. Впрочем, чиновники правительства ранее с этим спорили: накопление у государства «пула данных» будет иметь кумулятивный эффект как для них, так и для компаний.

По словам собеседников “Ъ” в IT-отрасли, подзаконный акт должен устанавливать понятные правила игры с учетом интересов всех участников процесса, проект же позволяет государству запрашивать у компаний любые данные — неясность может снизить не только мотивацию технологических компаний вкладываться в проекты на основе данных, но и инвестпривлекательность последних.

В то же время невозможно оценить потенциальные затраты на обезличивание, защиту, хранение этих данных: частотность запросов и объемы данных также не определены.

В самом Минцифры отмечают, что указанная версия проекта распоряжения правительства не итоговая, министерство «дорабатывает его с ведомствами и учтет мнение отрасли». Благодаря обезличенным данным государство сможет принимать более эффективные решения, отмечают там, добавляя, что оценка затрат будет проведена позже, когда будут сформулированы конкретные мероприятия. «Предполагается, что документ не приведет к значительным расходам для бизнеса»,— подчеркивают в Минцифры. Кроме того, в документе речь идет только об обезличенных данных — персональная информация передаваться не будет, что строго зафиксировано законодательством. Ранее о том, что проект нормативного акта, регламентирующего оборот данных в РФ, будет всесторонне обсужден с рынком и «гармонизирован», заявляли и в секретариате курирующего государственную цифровизацию вице-премьера, главы аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко. Вчера там подтвердили, что будут настаивать на учете предложений и замечаний компаний, чтобы не создавать избыточной нагрузки на них.

“Ъ” будет следить за развитием событий.

Венера Петрова, Олег Сапожков