Минпросвещения готовит реестры трудных подростков и их наставников

Минпросвещения РФ опубликовало проект постановления, которое регулирует создание и работу государственной информационной системы (ГИС) «профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Как ранее сообщал «Ъ», федеральный закон о создании ГИС, включающей в себя реестр детей и подростков в трудной жизненной ситуации, был принят в августе 2024 года.

В документе поясняется, что ГИС создается на базе уже существующей «автоматизированной информсистемы в сфере защиты прав несовершеннолетних и профилактики их антиобщественного и противоправного поведения». В системе будут представлены данные о несовершеннолетних: сведения, характеризующие личность; факты употребления наркотиков и алкоголя; факты, свидетельствующие о безнадзорности; факты жестокого обращения с детьми; факты самовольных уходов из семьи; факты совершения правонарушений и преступлений. Вносить актуальную информацию о несовершеннолетних беспризорниках и правонарушителях будут органы внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, соцзащита, образовательные учреждения, органы опеки и попечительства и другие государственные учреждения.

В рамках системы также заработает реестр наставников, привлекаемых для «осуществления индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними», и реестр организаций, «участвующих в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Согласно закону, граждане, желающие стать наставниками, смогут оставить заявку на внесение в реестр, а комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) будет направлять их к подопечным. Наставники должны будут отчитываться о проделанной работе перед КДН.

Предполагается, что ГИС будет введена в эксплуатацию до 1 мая 2025 года. «Ъ» направил в Минпросвещения запрос о том, на каком этапе сейчас находится разработка системы, но ответа пока не получил. Отметим, в марте 2024 года глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев (ЕР) сообщал, что на профилактическом учете в органах внутренних дел состоят больше 420 тыс. несовершеннолетних.

Эмилия Габдуллина