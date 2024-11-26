Строительные СРО очистят от самостроя

Депутаты Госдумы предпринимают попытку изменить правила игры на рынке саморегулируемых организаций (СРО) в стройиндустрии. Они вносят на рассмотрение законопроект, предусматривающий в том числе упрощенный порядок исключения из госреестра недобросовестных структур и увеличение ответственности их руководителей. Сейчас все отраслевые СРО, членство в которых обязательно для компаний для получения больших контрактов, оперируют более 11 трлн руб. Эта сумма собрана за 15 лет в виде обязательных отчислений компаниями в компенсационные фонды саморегулируемых организаций.

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В распоряжении “Ъ” оказался текст поправок к Градостроительному кодексу РФ и Кодексу об административных правонарушениях, подготовленный членами комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым, Владимиром Кошелевым и Сергеем Колуновым и предлагающий изменить правила работы СРО в стройиндустрии.

Законопроект, в частности, предполагает упрощенную процедуру исключения из госреестра недобросовестных организаций, введение дополнительных мер ответственности их руководителей.

Кроме того, у членов СРО появится обязанность уведомлять свои организации обо всех договорах подряда, заключенных в результате конкурсных процедур, а также о дополнительных сведениях о них.

Иногда в некоторых организациях числятся подрядчики, завершившие свою деятельность, или те, кто не обладает компетенцией для работы на рынке. В этом случае правильным дополнением станет введение административной ответственности руководителей СРО и их объединений, считает соавтор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

В парламентском комитете по строительству и ЖКХ сообщили “Ъ”, что поправки планируется отправить на рассмотрение в Госдуму сегодня, 26 ноября.

Статс-секретарь — заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Муценек объяснил “Ъ” необходимость разработки поправок повышением ответственности самих СРО за результаты деятельности.

Владимир Кошелев добавляет, что предлагаемые поправки позволят СРО разработать внутренний стандарт деятельности.

Система СРО в стройиндустрии существует с 2009 года. Без членства в такой организации компаниям практически невозможно получить крупные контракты, где заказчиком выступает не только государство, но и коммерческие девелоперы. Это снижает риски неисполнения договоров, поскольку в таком случае заказчик может претендовать на возврат средств из компенсационного фонда СРО. Из этого же источника должны быть выделены средства в случае некачественного исполнения подрядчиками строительных работ.

Фонд пополняется за счет взносов членов СРО. Общий размер их обязательств по действующим договорам подряда составляет 11,3 трлн руб., говорится в материалах к законопроекту. В отрасли действует 452 саморегулируемые организации, в которые входят 175,1 тыс. членов. Из них около 100 тыс. специалистов занимаются непосредственно строительством, 55 тыс.— проектированием, около 19 тыс. — изыскатели, добавляет глава думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

В ассоциации строительных организаций «Поддержка организаций строительной отрасли» (СРО) считают, что предлагаемые поправки позволят повысить контроль над использованием средств из компенсационных фондов.

В свою очередь, назрела упрощенная процедура исключения из госреестра недобросовестных СРО, считает глава НОСТРОЙ Антон Глушков.

Для того чтобы исключить сведения о СРО из госреестра, необходимо решение Национального объединения саморегулируемых организаций и Ростехнадзора. Законопроект исключает такое дублирование: Ростехнадзор сможет принять соответствующее решение на основании заключения Национального объединения. Однако, не исключает партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Антон Помазан, упрощение процедуры исключения из реестра может быть использовано как инструмент недобросовестной конкуренции или давления на СРО.

Внесение изменений в законодательство стало необходимым, так как зачастую работа СРО сводится к набору формальных действий как по организации своей деятельности, так и по контролю за своими членами, отмечает Владимир Кошелев. Кроме того, СРО не всегда оперативно принимают решения в отношении надзорной деятельности за своими членскими организациями, говорит Антон Глушков. По его мнению, это приводит к тому, что такие организации начинают недобросовестно исполнять свои обязательства, из-за чего страдают потребители.

София Мешкова