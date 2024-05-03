Ответственность выдали авансом

Верховный суд РФ (ВС) определит пределы субсидиарной ответственности саморегулируемой организации (СРО) строителей за входящие в нее компании. По закону такая СРО отвечает за неисполнение и ненадлежащее исполнение ее участником обязательств по договорам строительного подряда, выполнения инженерных изысканий или подготовки проектной документации. При этом ни в судах, ни в юридическом сообществе нет единого мнения о праве заказчика взыскать с СРО неотработанный подрядчиком аванс. Теперь точку в спорах должна поставить экономколлегия ВС. По словам экспертов, исход дела важен, в частности, для сферы государственного строительного заказа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

ВС рассмотрит спор о том, обязана ли СРО возместить неосновательное обогащение в виде неотработанного ее участником аванса. ООО «ПремиумСтрой» (входило в СРО «Столица») в мае 2018 года заключило с минстроем Челябинской области госконтракт на возведение детского сада в городе Аша. Работы планировалось завершить в конце 2019 года, но из-за существенного нарушения сроков министерство в мае 2020 года расторгло договор.

В сентябре 2021 года суд обязал «ПремиумСтрой» выплатить челябинским властям 32,4 млн руб. неотработанного авансового платежа и 4 млн руб. неустойки. Однако получить деньги министерству не удалось.

Компанию признали банкротом, затем дело прекратили из-за отсутствия средств даже на судебную процедуру. После этого министерство в порядке субсидиарной ответственности потребовало неустойку и аванс от СРО строителей «Столица», в которую входил подрядчик. Арбитражные суды взыскали неустойку в размере 720 тыс. руб., объяснив ее снижение «текущими финансово-экономическими ограничениями» и уже полученной минстроем выплатой по банковской гарантии. Требования по авансу были отклонены — по мнению судов, Градостроительный кодекс РФ (ГрК) не позволяет взыскивать неосновательное обогащение, так как оно не относится к договорным обязательствам.

Министерство настаивает, что с СРО в порядке субсидиарной ответственности можно взыскать неотработанный аванс, связанный с неисполнением договора подряда. Положения о неосновательном обогащении применяются к авансу лишь «вследствие отсутствия прямого регулирования специальными нормами о подряде», считает истец. Экономколлегия ВС рассмотрит дело 15 мая.

«Цель СРО в сфере строительства — предупреждение причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу, повышение качества выполняемых работ»,— говорит партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. Для этого СРО формирует два фонда — возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. За счет последнего (в пределах одной четвертой доли средств фонда) предусмотрены выплаты в порядке субсидиарной ответственности СРО.

По ст. 60.1 ГрК СРО несет ответственность, если ее участники не исполняют или ненадлежаще исполняют обязательства по договорам подряда, выполнения инженерных изысканий или подготовки проектной документации. Это предполагает возможность взыскания убытков или неустойки, уточняет управляющий партнер ProLex Константин Лушников.

Господин Лушников отмечает, что подобные споры распространены, в частности, в сфере госзаказа. Олег Пермяков добавляет, что «процент недовольных госзаказчиков в пласте судебной практики высок, среди них — фонды капитального ремонта, министерства, управления капитального строительства».

Из-за «отсутствия прямого указания» на возможность взыскания с СРО неотработанного аванса суды нередко отклоняют подобные иски, отмечает господин Лушников. По его словам, суды исходят как раз из того, что «неотработанный аванс является неосновательным обогащением и не является договорным обязательством». Вместе с тем Олег Пермяков встречал противоположный подход. Юрист практики банкротства KnP.Group Арина Рудницкая подтверждает, что практика неоднозначна.

Мнения юристов также разошлись. Олег Пермяков считает, что общие гражданско-правовые нормы допускают взыскание неосновательного обогащения в порядке субсидиарной ответственности. Арина Рудницкая согласна, что «квалификация требований в качестве неосновательного обогащения не влияет на их правовую природу», важно лишь то, что они «возникли в связи с неисполнением договора подряда». Константин Лушников, напротив, полагает, что заказчику «целесообразно использовать другие способы обеспечения обязательств по возврату неотработанного подрядчиком аванса», включая банковскую гарантию. Юристы ожидают, что позиция ВС «окажет прямое влияние» на разрешение аналогичных споров. Олег Пермяков полагает, что ВС взыщет неосновательное обогащение в пользу госзаказчика. Между тем, предупреждает господин Пермяков, «если СРО придется возмещать авансы на постоянной основе, то не за горами вопрос об их финансовой устойчивости».

Анна Занина, Ян Назаренко