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Коммерсантъ FM
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Климату назвали новую цену

В Баку завершилась конференция ООН СОР29

На завершившемся в Баку Климатическом саммите ООН страны сумели договориться о новой цели глобального климатического финансирования — $300 млрд в год к 2035 году. Новый «норматив» после 2030 года сменит прежний — $100 млрд в год. Несмотря на такое увеличение, страны—потенциальные получатели этих денег, более других страдающие от последствий изменения климата, новую цель назвали недостаточной и предлагали поднять ее минимум до $1 трлн. Прямо затрагивающую интересы России и других добывающих стран общую позицию о необходимости постепенного ухода от ископаемого топлива на конференции выработать не удалось — поиск формулировок отложен на год. В целом, несмотря на целый ряд конфликтов и скандалов, на СОР29 удалось решить несколько важных вопросов, в частности были утверждены правила работы международных углеродных рынков.

Страны—получатели климатического финансирования хотят, чтобы государства-доноры раздавали бы его в гораздо больших объемах

Страны—получатели климатического финансирования хотят, чтобы государства-доноры раздавали бы его в гораздо больших объемах

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Страны—получатели климатического финансирования хотят, чтобы государства-доноры раздавали бы его в гораздо больших объемах

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Как и многие предыдущие климатические конференции ООН, COP29 (11–23 ноября, Баку) не завершилась вовремя — финальная пленарная сессия закончилась только ранним утром воскресенья, на 35 часов позже графика. Самые жаркие споры вызвали два вопроса: новый целевой размер климатического финансирования и дальнейшая разработка соглашения о необходимости постепенного ухода стран от использования ископаемого топлива.

Поясним, что до 2030 года действует общий ежегодный объем климатического финансирования в $100 млрд и задачей СОР20 было обновить этот «норматив».

В итоге страны договорились о сумме $300 млрд к 2035 году (нагрузка ляжет в основном на развитые страны, учитываться будут все источники: частные, государственные, двух- и многосторонние выплаты, гранты, кредиты, инвестиции).

В качестве же намерения заявлено увеличение суммы до $1,3 трлн в год.

В таком виде достигнутое соглашение вызвало критику стран Глобального Юга. Представители Индии, Нигерии, Боливии, Малави и других государств назвали утвержденную сумму недостаточной и раскритиковали включение в нее кредитов, которые им придется возвращать. «Южане» требовали как минимум $1 трлн в год и все громче заявляли о «климатическом долге» стран Глобального Севера и о необходимости выплаты им «климатических репараций». Представители Глобального Севера, в том числе делегации ЕС, Германии, Австралии, заявляли, что новая цель может считаться лишь началом, и критиковали развивающиеся страны с быстрорастущей экономикой (Китай, Сингапур, арабские страны) за нежелание вносить свой вклад в климатическое финансирование.

РФ, напомним, не является ни получателем средств, ни обязательным донором и лишь изредка вносит добровольные взносы в климатические фонды.

Ее в большей степени касается другой ставший спорным вопрос — о «переходе от ископаемого топлива» (формулировка, согласованная в прошлом году на конференции в Дубае). Продвижения к выработке общей позиции по этой теме на COP29 не случилось. Наиболее активно против этого выступали арабские страны — обсуждение вопроса перенесли на следующий год, на СОР30 в Бразилии.

Среди согласованного по итогам двухнедельной работы — правила работы международных углеродных рынков (Сингапур и Перу даже подписали соглашение о намерении передачи углеродных единиц; предполагается, что сингапурские компании будут приобретать углеродные единицы в Перу, чтобы компенсировать часть своих выбросов). Кроме того, Великобритания и Бразилия объявили о своих новых климатических целях к 2035 году (до конца следующего года это должны будут сделать все страны). Индонезия объявила о плане энергоперехода (вывести из эксплуатации все ТЭЦ, работающие на ископаемом топливе, в течение 15 лет, увеличив долю возобновляемой энергетики). Также была запущена работа Глобального альянса чистой энергии (в него вошли в том числе Бразилия, Австралия, Канада, Германия, Великобритания). Целью объединения названы утроение энергомощностей, работающих на возобновляемой энергии, и увеличение энергоэффективности как минимум вдвое.

Без скандалов на СОР29, впрочем, тоже не обошлось.

Из-за разногласий переговоры покинула делегация Аргентины, на время от них самоустранялись представители ряда малых островных государств, заявивших, что их мнение игнорируется. Представителей Саудовской Аравии обвинили в несанкционированном редактировании разосланных делегатам переговорных текстов. Критику у многих участников вызвало присутствие на конференции большого количества представителей компаний добывающего сектора в качестве членов делегаций или наблюдателей — всего более 1,7 тыс. человек. Особое возмущение части делегатов вызвало то, что в Баку параллельно с климатическими переговорами заключались также сделки по поставкам нефти и газа.

Как на COP29 выступил Михаил Мишустин

Российская делегация на COP29 была одной из самых многочисленных — примерно 900 участников. На конференции работал павильон РФ, официальные лица и представители компаний говорили о совместных инициативах по снижению выбросов и о природных проектах со странами БРИКС и Глобального Юга.

Кроме того, РФ представила собственную новую методику расчета антропогенных выбросов и поглощения парниковых газов лесами и другими экосистемами — на протяжении последних двух лет ее разрабатывали более 800 российских ученых. По ней за период с 2010–2021 годов выбросы РФ снизились на 34%. Директор Центра по энергоэффективному использованию энергии Игорь Башмаков, однако, отмечает, что, если применять новую модель для будущих сценариев, получается, что дальше поглощение будет только снижаться (из-за пожаров, изменения возрастного состава лесов, неустойчивой модели лесопользования). В 2050–2057 годах этот эффект вовсе исчезнет, а выбросы парниковых газов будут расти. В итоге при движении по нынешней траектории выбросы к 2030 году вырастут на 38% от уровня 2022 года, к 2050-му — в 2,36 раза, а к 2060 году Россия окажется «дальше от состояния углеродной нейтральности, чем она была в 1991 году», полагает эксперт.

Ангелина Давыдова

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