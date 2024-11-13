Климат внешний и внутренний

Премьер-министр Михаил Мишустин в среду выступил на проходящей в Баку Климатической конференции ООН (COP29). Глава правительства зафиксировал достижения России в этой сфере — сокращение выбросов парниковых газов более чем вдвое к уровню 1990 года и существенную долю «низкоэмиссионной» генерации в энергобалансе. Общий тон выступления российского премьера — несмотря на геополитические сложности, РФ готова к совместной реализации климатических проектов и остается приверженной целям низкоуглеродного развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На встрече в Баку премьер-министр РФ Михаил Мишустин (слева) и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили как климатическую повестку, так и повышение эффективности работы этой организации

Фото: Пресс-служба Правительства РФ На встрече в Баку премьер-министр РФ Михаил Мишустин (слева) и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили как климатическую повестку, так и повышение эффективности работы этой организации

Фото: Пресс-служба Правительства РФ

Состоявшийся в среду рабочий визит главы правительства Михаила Мишустина в Баку начался с участия в открывшейся в этом городе Климатической конференции ООН (см. “Ъ” от 12 ноября). Позже российский премьер встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой правительства Али Асадовым — говорили о наращивании двустороннего товарооборота, кооперации в энергетике и реализации совместных проектов в промышленности и логистике.

На конференции Михаил Мишустин выступил в рамках саммита мировых лидеров. Поясним, это мероприятие на уровне глав государств и правительств не включено в официальную программу конференции и традиционно проводится по инициативе принимающей стороны. Одна из ключевых особенностей саммита — первые лица могут выступать по широкой повестке, в том числе и с заявлениями общего характера. Президенты РФ участвовали в таких саммитах дважды — Дмитрий Медведев в 2009 году (в Копенгагене), Владимир Путин — в 2015-м (в Париже).

Михаил Мишустин, отметив, что Россия вовлечена в работу международного сообщества по борьбе с последствиями глобального изменения климата, сообщил, что ей удалось сократить выбросы парниковых газов вдвое к уровню 1990 года.

Поясним, речь идет о снижении выбросов до 1,6 млрд тонн эквивалента СО2 в год с прежних 3,1 млрд тонн.

Другие оценки Михаила Мишустина были тоже весьма оптимистичны. По его словам, 85% российского энергобаланса приходится на чистую, низкоэмиссионную генерацию, это в первую очередь газовая и атомная энергетика, а также использование возобновляемых источников энергии. К 2060 году РФ планирует достичь углеродной нейтральности (сведение к нулю выбросов парниковых газов, выделяемых при производстве товаров и услуг, или их компенсация за счет экоинициатив). Как пояснил глава правительства, упор делается на повышение энергоэффективности экономики, развитие электротранспорта и внедрение современных решений в сельское и лесное хозяйство.

Далее Михаил Мишустин описал российское видение того, как должна реализовываться глобальная климатическая повестка. Одним из приоритетов премьер назвал согласование новой коллективной цели по уровню климатического финансирования в интересах развивающихся государств. Поясним, что до 2030 года действует утвержденный «норматив» выделения «на климат» $100 млрд займов, грантов и иного финансирования — страны Глобального Юга, а также ряд экспертов и экоактивистов предлагают поднять далее эту цифру до $1 трлн в год.

«Средства должны направляться и на декарбонизацию отраслей с высокими показателями выбросов»,— конкретизировал задачу господин Мишустин. Он подчеркнул, что переход к «низкоэмиссионной» энергетике должен происходить без ущерба для развития экономик с низким уровнем дохода.

Еще один названный им приоритет — внедрение практических механизмов для реализации международных договоренностей. Речь идет о создании единой системы оценки качества климатических проектов.

Отметим, что содержательно выступление премьер-министра укладывалось в общую логику участия РФ в «климатическом движении» после начала военной операции на Украине: российские чиновники, предприниматели и эксперты стремятся показать, что Россия по-прежнему готова к сотрудничеству и совместной реализации климатических проектов (см. “Ъ” от 14 декабря 2023 года).

В конце своего выступления это подтвердил и Михаил Мишустин, заявивший, что Россия остается приверженной целям низкоуглеродного развития, оказывает поддержку уязвимым странам и готова продолжать такую работу «в тесном диалоге со всеми заинтересованными государствами».

После выступления на саммите Михаил Мишустин встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Встреча была закрытой, из сообщения на сайте правительства РФ следует, что обсуждались вопросы как укладывающиеся в тематические рамки конференции, так и выходящие за них. Речь шла в том числе о выполнении Парижского соглашения по климату, а также о степени эффективности работы ООН в контексте «реагирования на глобальные вызовы и угрозы».

Кристина Боровикова