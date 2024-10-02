Копейка плату бережет

Российские разработчики и производители электроники рассказали о внеплановых проверках Генпрокуратуры совместно с Минпромторгом, в рамках которых оценивается исполнение требований по выделенным субсидиям. По данным “Ъ”, по предварительной оценке, половина компаний, получивших господдержку, не выполняли ее условия: в частности, производили электронику не в России, а на контрактных производствах, в том числе в Китае. В случае выявления нарушений власти могут потребовать вернуть выделенные средства в бюджет, а топ-менеджерам компаний грозит уголовное преследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Минпромторг совместно с Генпрокуратурой проводит внеплановые проверки эффективности мер господдержки разработчиков и производителей радиоэлектроники из-за случаев недобросовестного использования субсидий, рассказали источники “Ъ” в отрасли. По их словам, в сентябре компаниям начали приходить письма от местных органов прокуратуры с требованием предоставить данные о реализации проектов гражданской электроники с участием государства. “Ъ” ознакомился с одним из таких писем от прокуратуры города Ессентуки. В нем требуется до 24 сентября предоставить данные о реализации проектов в области гражданской радиоэлектроники, а также информацию о государственных программах и выполненных мероприятиях. В краевой прокуратуре подтвердили “Ъ”, что идут проверки радиоэлектронных разработчиков по всему Ставропольскому краю. Однако по какому именно распоряжению, не пояснили.

По предварительным результатам проверок более половины производителей и разработчиков электроники не исполняли свои обязательства в рамках господдержки — в частности, вместо производства в РФ отдавали заказы на контрактное производство, в том числе в Китай, рассказывают источники “Ъ” в отрасли.

«Таким образом, фактически финансировались иностранные заводы и отечественные владельцы торговых марок»,— объясняет собеседник в отрасли. По его словам, по этой причине планируется пересмотр мер господдержки в электронике. Источник добавляет, что Генпрокуратура также ведет дополнительные проверки в части злоупотребления в использовании средств господдержки, что может повлечь уголовные дела против руководителей организаций. Речь, по его данным, идет о 966 млрд руб., выделенных в течение пяти лет в виде льгот, субсидий и грантов на разработку.

Минпромторг в течение года регулярно проводит проверки исполнения мероприятий, на которые выделяются субсидии, сказали “Ъ” в пресс-службе министерства. Там отметили, что Минпромторг «постоянно отслеживает эффективность механизма выдачи субсидий и работает над его оптимизацией». Совокупно за время реализации меры поддержки по 109-му постановлению (о порядке выделения субсидий на разработку и производство электронных компонентов) с 2016 года суммарно заключено соглашений на субсидии в размере 139 млрд руб. При этом размер выручки в рамках комплексных проектов превысил 68 млрд руб., говорят в Минпромторге.

«По всем мерам на гражданском рынке мы можем говорить о поддержке в более 400 млрд руб. и выручке предприятий более 90 млрд руб. При этом доля проектов, по которым возбуждаются уголовные дела по итогам проводимых проверок, находится на низком уровне»,— добавляют в пресс-службе министерства.

Гендиректор производителя электроники «Бештау» Олег Осипов подтвердил “Ъ”, что получал письма от прокуратуры с просьбой предоставить данные по реализации госсубсидий. «Мы уже направили ответ в прокуратуру»,— добавил он. Господин Осипов считает, что в следующем году бюджет на субсидии для радиоэлектроники будет сокращаться, поэтому с помощью проверки можно оптимизировать расходы, исключив из них недобросовестные организации.

О проверках прокуратуры знает и гендиректор «Промобит» (производит вычислительную технику под брендом Bitblaze) Максим Копосов. По его словам, в реестре Минпромторга до сих пор есть оборудование, которое было разработано с применением госбюджета, однако произведено с нарушениями условий субсидий. «Кроме недобросовестных действий компании это связано с размытостью термина "локализация", нельзя ставить равенство между продукцией, производимой по купленной за рубежом документации и разработанной в России»,— говорит он. Господин Копосов в то же время отмечает, что санкции в виде одномоментного возврата субсидии могут приводить к банкротству поддержанных компаний и потере наработанных компетенций.

Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ, входит «Резонит», «Кремний-Эл», Т1 и др.) 30 сентября на своем сайте заявила об обеспокоенности практики заключения под стражу IT-предпринимателей в связи с «хищением государственной субсидии». В качестве примера приводятся кейсы Сергея Сорокина и Ильи Чипашвили из компании «Доломант» (обвиняются в хищении 160 млн руб. из субсидий Минпромторга; см. “Ъ” от 18 декабря 2023 года). «Если нарушения носят массовый характер, значит, проблема в системе государственной поддержки и управления, а не в отдельных компаниях»,— считают в АРПЭ.

Тимофей Корнев, Александра Ларинцева, Пятигорск