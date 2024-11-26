Не айти какие командировочные

Представители IT-отрасли продолжают больше других специалистов ездить в заграничные командировки, несмотря на то что за год количество таких поездок снизилось. Основными направлениями стали Сербия, Казахстан и Китай. Также компании сокращают расходы на командировки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В 2024 году доля зарубежных командировок специалистов в сфере IT и телекоммуникаций сократилась на 5 п. п. к 2023 году и составила 46% от общего числа зарубежных бизнес-поездок российских специалистов всех отраслей, следует из данных компании «Аэроклуб» (крупный игрок рынка делового туризма и MICE), с которыми ознакомился “Ъ”. В 2022 году доля заграничных командировок работников IT составляла 40%. «За последние три года IT-специалисты больше остальных ездят в зарубежные командировки, в среднем деловые путешественники из России отправляются за границу лишь в 17% поездок»,— говорят в «Аэроклубе».

При этом работников IT отправлять в командировки стало дешевле, чем представителей других индустрий.

Средняя стоимость авиабилетов за рубеж у них оказывается ниже на 26% и составляет 55 тыс. руб. за перелет в одну сторону, тогда как в прошлом году она достигала 45,3 тыс. руб.— на 5% дороже, чем в среднем по рынку. Средняя стоимость размещения в отеле также ниже рынка на 12% (13,7 тыс. руб. за ночь, 13 тыс. руб. в 2023 году). В среднем специалисты проводят за рубежом пять дней. Средняя стоимость командировок для всех компаний за год увеличилась на 35% осенью 2024 года по отношению к осени 2023 года, оценили на платформе для организации командировок «Ракета».

«В 2024 году IT- и телеком-компании сосредоточились на оптимизации командировочных расходов и повышении эффективности поездок»,— говорит управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова. Так, в зарубежные командировки бизнес-классом летают всего 3% сотрудников, при этом в среднем показатель по рынку составляет 10% на зарубежных направлениях, добавляет она.

Изменились и направления командировок IT-специалистов. Если в 2023 году 33% всех поездок приходилось на Сербию, то в этом году количество деловых поездок в эту страну сократилось на 13 п. п., говорят в «Аэроклубе». При этом на 6 п. п., до 15%, выросла доля поездок в Казахстан и на 8 п. п., до 11% — в Китай.

Российский бизнес в целом стал чаще отправлять сотрудников в командировки в Европу, чем в Азию (см. “Ъ” от 5 июля). Также работники чаще ездят в длительные командировки: число поездок, продолжающихся больше семи дней, за последний год выросло в полтора-два раза (см. “Ъ” от 9 октября).

«Рост числа бизнес-поездок в Сербию в первую очередь был мотивирован релокацией команд в эту страну. Сейчас частота временных переездов сотрудников снизилась, и доля командировок соответственно»,— объясняет исполнительный директор Trivio Татьяна Леньшина. Рост доли поездок в Китай в «Ракете» связывает с увеличением деловой активности в стране: «Там сейчас проводится масса бизнес-мероприятий в сфере IT — международные конференции, выставки, форумы». «Для многих отечественных разработчиков и интеграторов стал интересен Казахстан как своего рода международный хаб для IT-специалистов»,— добавляет HR-директор системного интегратора Navicon Екатерина Худобко.

Рост зарубежной деловой активности отечественных IT-компаний связан в том числе с тем, что «значительная доля компаний не участвует в процессе импортозамещения», объясняет президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. «Размер рынка не позволяет ожидать продолжения такого же высокого роста продаж решений, как в 2022–2024 годах. В результате средние и малые компании все больше смотрят на зарубежные дружественные рынки, которые воспринимают российское ПО и "железо" в качестве гаранта технологического суверенитета»,— заключает он.

Алексей Жабин, Александра Мерцалова, Алексей Старостин