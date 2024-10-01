Командированные получили посуточные

Увеличивающаяся конкуренция стимулирует владельцев квартир, сдающих их в краткосрочную аренду, активнее работать с деловыми туристами. Число собственников, готовых предоставлять отчетные документы командированным, за год выросло на 38–50%. Спрос на краткосрочную аренду для деловых поездок растет за счет стремления оптимизировать траты на поездки и ограниченного гостиничного предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как подсчитали в «Авито Путешествиях», предложение квартир для краткосрочной аренды, чьи собственники готовы предоставить отчетные документы командированным, в России за год выросло на 48%. В общей сложности, по данным аналитиков, эту возможность сейчас предоставляют владельцы 68% объектов. Оценку за прошлый год в компании не привели.

Основатель «Суточно.ру» Юрий Кузнецов говорит, что за год количество объявлений с предоставлением отчетных документов выросло на 50%. В сервисе «Ракета» отмечают увеличение на 38%.

В сегменте краткосрочной аренды все больше агентств и частных инвесторов, которые могут формировать закрывающие документы, говорит руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов. Хотя стандартом для отрасли их оформление, по его словам, назвать пока нельзя. В основном документы готовы предоставлять владельцы квартир в недавно сданных жилых комплексах, добавляет эксперт.

Для отчетности о поездке с владельцем или управляющим квартиры необходимо заключить договор найма, поясняет исполнительный директор Trivio Татьяна Леньшина. Самозанятый должен предоставить чек, а индивидуальный предприниматель — акт об оказании услуг. Управляющий директор «Випсервиса» Галина Полищук говорит, что требования к закрывающим документам в компаниях разнятся. Формулировки владельцев квартир в актах об оказаниях услуг не всегда соответствуют требованиям, что сдерживает сотрудничество с ними со стороны агентств и операторов.

Руководитель «OneTwoTrip для бизнеса» Степан Мастрюков говорит, что интерес к краткосрочной аренде для командировок за год вырос на 70%.

Согласно подсчетам сервиса «Островок Командировки», в 2022 году размещение в апартаментах выбирали 9% деловых туристов, в 2023 году — 12%, в третьем квартале 2024 года — 15%. Доля отелей уровня четыре звезды за два года при этом снизилась с 29% до 25%, уровня три звезды — с 25% до 22%, добавляют в компании.

Руководитель «Островок Командировки» Любовь Васильева говорит, что деловые туристы, выбирая проживание в апартаментах или квартирах с посуточной арендой, стремятся оптимизировать расходы в условиях динамичного увеличения гостиничных тарифов. Средняя стоимость забронированной ночи в апартаментах в России за год выросла на 12%, до 4,5 тыс. руб., в гостиницах категорий три и четыре звезды — на 19%, до 5,4 тыс. и 7,9 тыс. руб. за ночь соответственно, отмечает госпожа Васильева. Она обращает внимание на то, что тревел-бюджеты компании обычно утверждают раз в год и не могут оперативно пересматривать.

Галина Полищук замечает, что в случаях полной загрузки отелей краткосрочная аренда остается для командированных единственной возможностью. Директор по маркетингу «Ракеты» Дарья Зубрицкая говорит, что квартиры могут быть предпочтительным вариантом для поездок на длительный срок.

Средний период пребывания в них командированных гостей за год, по ее словам, вырос на 2,4%, до 5,9 дня.

Собственникам жилья работа с командированными позволяет получить канал спроса, констатирует Алексей Попов. Это актуально в контексте роста предложения: за два года совокупная экспозиция аренды квартир увеличилась более чем на 80% (см. “Ъ” 28 августа). Алексей Попов обращает внимание на то, что на рынок активно выходят квартиры, расположенные не только в туристических центрах. Но заметнее всего, по наблюдениям Юрия Кузнецова, объем жилья, владельцы которых готовы предоставлять акты оказания услуг, растет на конкурентных рынках — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Александра Мерцалова