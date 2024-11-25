Закат евроцентризма

Нет в Латинской Америке страны более европеизированной, чем Уругвай. Взять «индекс демократии» от The Economist. По нему, Уругвай — страна с пестрым медиаполем, для кого-то даже чрезмерной системой списков и подсписков на тотально пропорциональных парламентских выборах, возможностью для президента отрабатывать только одну каденцию, а переизбираться только через срок — даже опережает многие европейские страны. К тому же избранный 24 ноября в президенты Жаманду Орси шел от левого «Широкого фронта» с его весьма леволиберальным (даже для Западной Европы) подходом к социальным вопросам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Брилёв

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Брилёв

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

И все же выборы в Уругвае свидетельствуют: евроцентричное (да и вообще старое) понимание мира закончилось. Во время полуторачасовых дебатов между кандидатами в президенты столь привычные нам слова «ЕС» и «НАТО» прозвучали всего единожды (и то из уст проигравшего кандидата от правой партии «Бланко»). Только ли дело в географической удаленности? Или дело в том, о чем на саммите G20 от лица, похоже, всей Латинской Америки говорил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва: «В разгар растущей турбулентности международное сообщество, похоже, смирилось с бесцельным плаванием в гегемонических спорах».

В переводе: Юг устал от разборок на Севере.

Жаманду Орси — сын виноградаря-бакалейщика и модистки. Вырос в доме, где душ был за занавесочкой на улице. Историк по образованию, левыми идеями увлекся в молодости. Однако его не привлек советско-кубинский дискурс об интернационализме. Орси представляет левых—националов, а его победа в Уругвае символизирует новую надпартийную тенденцию для всей Латинской Америки.

Во-первых, что касается России, тенденция в том, что, голосуя за не нравящиеся Москве резолюции Генассамблеи ООН, Уругвай, как и все страны на юге Нового Света (за исключением Багамских островов), тем не менее не слушает США и Европу. Даже и при правых Уругвай не ввел никаких антироссийских санкций. Мол, ругайтесь без нас.

Во-вторых, интересно то, что происходит на региональном уровне. На выходе из избирательного участка левый Орси вдруг сказал, что у него есть точки соприкосновения с аргентинским президентом Хавьером Милеем. Тот сам себя именует «либертарианцем», но за глаза его чаще кличут ультраправым. Орси нравится, что Милей желает большей гибкости экономическому блоку МЕРКОСУР (Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай). Между тем МЕРКОСУР никак не может выйти на соглашение о свободной торговле с ЕС. А вроде бы весь из себя такой европеизированный Уругвай уже и при правых желал такого сепаратного соглашения с... КНР. Показательно и то, что Уругвай появился на орбите Нового банка развития, созданного странами БРИКС.

Из экзотики. Первая фамилия избранного президента — Орси — чаще всего встречается в Италии и Венгрии, а вторая — Мартинес — мегаиспанская. Это типично для Уругвая, страны, где абсолютное большинство жителей — потомки иммигрантов (причем именно из Европы). Но Жаманду — это автохтонное уругвайское имя-реверанс в сторону индейского наследия (пусть и исчезнувшего).

Называя нынешние тенденции своими автохонными именами, во-первых, каждый за себя. Во-вторых, как уже сказано, Юг устал от Севера. Но, в-третьих, как и на Севере, наступило время национальных подходов к политике.

Сергей Брилёв, руководитель студии «Авторская программа Сергея Брилёва» телеканалов «Россия 1» и «Россия 24»