Уругвай сдвинулся влево

Победу на президентских выборах в Уругвае одержал оппозиционер Жаманду Орси, который в ходе предвыборной кампании обещал проводить «современную левую» политику. Итоги голосования стали подтверждением общемирового тренда на снижение популярности правящих партий и переход власти к вчерашней оппозиции. Впрочем, в отличие от резкого разделения на левых и правых в других странах региона, в Уругвае этот водораздел всегда был минимален.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сторонники Жаманду Орси (на фото) услышали в его победной речи после президентских выборов, что Уругвай — это страна «свободы, равенства и братства»

Фото: Natacha Pisarenko / AP Сторонники Жаманду Орси (на фото) услышали в его победной речи после президентских выборов, что Уругвай — это страна «свободы, равенства и братства»

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Согласно итогам президентских выборов, которые прошли 24 ноября в Уругвае, кандидат от оппозиционной левоцентристской коалиции «Широкий фронт» Жаманду Орси победил с результатом 50,2% голосов. Его соперник от правящей правоцентристской Национальной партии Альваро Дельгадо набрал 45,6%.

«Страна свободы, равенства и братства снова торжествует. Давайте продолжим этот путь... Никто не должен остаться позади с социальной, экономической и политической точки зрения. Это также должна быть страна, которая движется к развитию, процветанию, национальному росту. Страна, которая движется вперед»,— заявил победитель, вступающий в должность главы государства 1 марта.

В прошлом Жаманду Орси работал учителем, а потом дважды избирался главой второго по численности населения департамента страны Канелонес.

Одним из главных пунктов его кампании стало обещание бороться с преступностью и наркотрафиком — как неоднократно показывали опросы, это стало предметом главной озабоченности уругвайцев.

Что касается экономики, то Уругвай всегда входил в число самых стабильных стран Латинской Америки. Однако за последние годы экономический рост замедлился, а дефицит бюджета увеличился до 4,4%. Невероятно, но факт: на референдуме в прошлом месяце избиратели отклонили идею снизить пенсионный возраст и повысить пенсии. Люди опасались, что это создаст новые существенные дыры в бюджете.

Идя на выборы, Жаманду Орси обещал проводить «современную левую» политику: увеличить социальные расходы, избежав при этом повышения налогов, которые и так довольно высоки по региональным меркам, и стимулировать экономический рост.

Впрочем, незадолго до выборов кандидат господина Орси на пост министра финансов Габриэль Оддоне заявил местным СМИ, что в коалиции «Широкий фронт» все-таки не могут полностью исключить возможность повышения налогов.

Кроме того, избранный президент заявлял, что будет работать над снижением пошлин в торговле с Китаем, но соблюдая при этом правила торгового блока МЕРКОСУР, запрещающие его членам заключать собственные торговые сделки с другими государствами.

Отметим, что, в отличие от резкого и непреодолимого разделения на правых и левых во многих странах Латинской Америки, в Уругвае консервативные и либеральные коалиции никогда не были непримиримыми противниками без малейших пересечений. И проигравший кандидат Дельгадо, и уходящий президент Лакажже Поу, также относящийся к правоцентристской Национальной партии, разве что не порадовалась за победившего соперника. «С грустью, но без чувства вины мы можем поздравить победителя»,— отметил господин Дельгадо, обращаясь к своим сторонникам в Монтевидео. После чего предложил победителю свою помощь в переходный период.

Ирэна Шекоян