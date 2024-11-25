Пассажирам загоревшегося рейса Сочи — Анталья выплатят по 100 тысяч рублей

Авиакомпания «Азимут» выплатит пассажирам рейса Сочи — Анталья по 100 тыс. руб. Воздушное судно вечером 24 ноября загорелось в турецком аэропорту после жесткой посадки. Информация о выплате компенсаций появилась на сайте авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Сочи в Анталью, совершил жесткую посадку вечером в воскресенье. После этого борт загорелся. Всех пассажиров и членов экипажа успешно эвакуировали. Резервный борт доставил часть пассажиров в Сочи днем 25 ноября (часть пассажиров добралась в Россию ранее самостоятельно).

На борту загоревшегося судна, в частности, находилась блогер Евгения Лавриненко. В своем Telegram-канале она показала письмо от авиакомпании с предложением компенсации. Для этого ей и другим пассажирам необходимо заполнить заявление и подать документы.

По факту происшествия расследуется уголовное дело. Также сообщалось, что пассажиры намерены подать иск к авиакомпании.

Вячеслав Рыжков