Генсек ООН выступил против применения противопехотных мин

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что применение противопехотных мин представляет опасность для гражданского населения. В связи с этим он призвал тех, кто не подписал Оттавский договор о запрете их использования, присоединиться к соглашению. На прошлой неделе уходящая администрация президента США Джо Байдена одобрила поставки Украине противопехотных мин.

«Даже после прекращения боевых действий это ужасающее и неизбирательное оружие может остаться, держа в страхе поколения людей»,— сказал господин Гутерриш на конференции в Камбодже (цитата по Associated Press).

Государства—участники Оттавской конвенции 1997 года обязались не применять, не разрабатывать, не производить и не передавать противопехотные мины, а также уничтожить все имеющиеся запасы, поскольку их использование угрожает мирным жителям. В отличие от США и России Украина подписала и ратифицировала договор. Глава Пентагона Ллойд Остин объяснил решение США поставить Украине противопехотные мины изменением тактики ведения боя российскими войсками.

О помощи Джо Байдена Украине — в публикации «Ъ» «Джо Байден даст списать».