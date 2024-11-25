Британия ввела санкции против «АльфаСтрахования» и ВСК

Великобритания расширила санкции в отношении России, включив в список компанию «АльфаСтрахование» и страховой дом ВСК. Под ограничения также попали 30 связанных с Россией морских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В материалах на сайте правительства Великобритании указано, что «АльфаСтрахование» и ВСК внесли в санкционный список за «получение выгоды за счет поддержки правительства России путем ведения бизнеса в секторе стратегического значения для РФ». Ограничения предусматривают заморозку активов страховых компаний в Великобритании и запрет на трастовые услуги.

Основанием для введения ограничений в отношении 30 судов стала их возможное участие в деятельности, которая приводит «к дестабилизации Украины, подрыву ее территориальной целостности», а также получение прибыли от поддержки правительства России. Речь идет в том числе о судах Cepheus и Ksena, которые ходят под флагом Панамы, а также «Братск», «Белгород», «Антарктика», «Красноярск» и «Виктор Бакаев». Все они перевозили нефть и нефтепродукты из России в третьи страны.

В предыдущий раз Великобритания вводила санкции в отношении России 19 ноября. Тогда под ограничения попали движение «Юнармия», учебно-методический центр воспитания молодежи «Авангард», а также восьми физлиц.

О последних санкциях в отношении России — в материале «Ъ» «Удар пришелся по расчетам».