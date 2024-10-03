Большой театр переходит только на именные билеты
Большой театр сообщил об изменениях в правилах приобретения билетов, которые вступили в силу с 1 октября. Теперь для покупки на все представления потребуется предоставить документы, подтверждающие личность, пишет администрация театра. Ранее на некоторые спектакли билеты продавались без паспортных данных.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
«С целью борьбы с перепродажей билетов и заботы о наших зрителях Большой театр вводит необходимые и вынужденные изменения в правила продажи билетов»,— говорится в сообщении.
Теперь при заказе билетов через официальный сайт театра пользователи обязаны ввести свои персональные данные, которые затем будут указаны на билете. Вход на мероприятие разрешен только в том случае, если информация на билете будет совпадать с данными в документе, предъявленном при покупке.
Представители театра отметили, что приобретать билеты следует исключительно через официальные источники — кассы или сайт Большого театра. Также добавлено предупреждение, что театр «не несет ответственности за подлинность билета в случае приобретения его с рук или в местах, отличных от официальных точек распространения».
В ноябре 2023 года, когда Большой театр начал продажу на новогодние представления балета Петра Чайковского «Щелкунчик», на улице выстроились большие очереди. Зрители жаловались, что стояли по 12 часов, а на сайте «Авито» начали продавать места в очереди и билеты. Позже платформа отчиталась, что удалила эти объявления. Театр подавал заявление в прокуратуру в отношении перекупщиков билетов.
Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Большой объяснился с театралами».