Большой театр переходит только на именные билеты

Большой театр сообщил об изменениях в правилах приобретения билетов, которые вступили в силу с 1 октября. Теперь для покупки на все представления потребуется предоставить документы, подтверждающие личность, пишет администрация театра. Ранее на некоторые спектакли билеты продавались без паспортных данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«С целью борьбы с перепродажей билетов и заботы о наших зрителях Большой театр вводит необходимые и вынужденные изменения в правила продажи билетов»,— говорится в сообщении.

Теперь при заказе билетов через официальный сайт театра пользователи обязаны ввести свои персональные данные, которые затем будут указаны на билете. Вход на мероприятие разрешен только в том случае, если информация на билете будет совпадать с данными в документе, предъявленном при покупке.

Представители театра отметили, что приобретать билеты следует исключительно через официальные источники — кассы или сайт Большого театра. Также добавлено предупреждение, что театр «не несет ответственности за подлинность билета в случае приобретения его с рук или в местах, отличных от официальных точек распространения».

В ноябре 2023 года, когда Большой театр начал продажу на новогодние представления балета Петра Чайковского «Щелкунчик», на улице выстроились большие очереди. Зрители жаловались, что стояли по 12 часов, а на сайте «Авито» начали продавать места в очереди и билеты. Позже платформа отчиталась, что удалила эти объявления. Театр подавал заявление в прокуратуру в отношении перекупщиков билетов.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Большой объяснился с театралами».

Матвей Иващенко