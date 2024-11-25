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Коммерсантъ FM
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Правительство выделило более 650 млн рублей на расходы по социальным контрактам

Правительство дополнительно выделило 20 регионам свыше 650 млн руб. на расходы по социальным контрактам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Власти рассчитывают, что это поможет обеспечить не менее 2,5 тыс. соцконтрактов.

Благодаря заключению такого контракта можно:

  • пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы найти работу;
  • получить выплату до 350 тыс. руб. на открытие своего собственного дела или до 200 тыс.— на развитие личного подсобного хозяйства.

Малообеспеченным родителям в течение полугода оказывают материальную поддержку, которую можно использовать для покупки детям одежды, обуви и школьных товаров. Господин Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой контролировать, чтобы выплаты по соцконтрактам производились без задержек и в полном объеме.

Средства получат Алтай, Бурятия, Северная Осетия, Чечня, Чувашия, Забайкальский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Кировская, Курганская, Пензенская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, а также Чукотский автономный округ.

В июле президент Владимир Путин подписал закон о социальных вкладах для россиян с низкими доходами. Россияне смогут открывать социальные банковские вклады до 50 тыс. руб. сроком на год. Закон вступит в силу 1 июля 2025 года для системно значимых банков, с 1 января 2027-го — для остальных.

О разработке закона — в публикации «Ъ» «Гражданам сберегут малые доходы».

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