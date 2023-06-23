Гражданам сберегут малые доходы

Идея внедрения в России социальных вкладов на малые суммы и с повышенной доходностью вышла на новый этап развития. Законопроект, описывающий такой инструмент и предназначенный для граждан—получателей соцподдержки, был внесен в Госдуму в конце мая и сейчас готовится к первому чтению. Он решает и вопрос о размере таких вкладов, ограничивая его 50 тыс. руб. По оценкам участников рынка, таким образом можно привлечь в банковскую систему до 100 млрд руб. средств. Впрочем, банки, не дожидаясь принятия закона, самостоятельно вводят социальные депозиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Нормативная ставка

В конце мая депутаты внесли в Госдуму законопроект о создании в РФ социального банковского вклада максимальным размером 50 тыс. руб. Законопроект готовится к первому чтению. Предполагается, что процентная ставка по таким вкладам будет зафиксирована законодательно на уровне не ниже ставки ЦБ плюс 1 п. п. Сейчас это минимум 8,5% годовых. Срок не более одного года с возможностью пролонгации на такой же период. Проценты по вкладу должны будут переводиться на другой счет, то есть капитализации не подлежат. Открыть такой вклад сможет только гражданин РФ—получатель мер социальной поддержки, сведения о котором содержатся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Согласно данным Росстата, это около 15,3 млн человек, или 10,5% населения страны. Гражданин не вправе иметь больше одного действующего договора социального банковского вклада.

По словам одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, сегодня мало вкладов с доходностью 8,5% и условиями социального вклада. Согласно данным портала «Банки.ру», максимальную доходность по вкладам суммой 50 тыс. руб.— 9% — обещает ИТБ, на втором месте банк ДОМ.РФ — 8,5%, на третьем — банк «Открытие», 8,45%. Остальные предлагают ставки ниже 8%, у многих банков из десятки крупнейших доходность вкладов, аналогичных по условиям социальному, составляет менее 7% при установленной сейчас ключевой ставке ЦБ 7,5%.

Принципиально важным моментом законодательных изменений является то, что после принятия закона социальный вклад будет обязательным для банков. Договор о социальном вкладе будет публичным, а значит, обязательным для всех банков, поясняют в ЦБ. Планируется, что закон вступит в силу с 1 июля 2024 года. Идея опирается на международный опыт. Например, в некоторых странах для поддержания покупательной способности предлагаются регулируемые депозиты (regulated-deposit accounts). «В отличие от обычных сберегательных счетов, процентные ставки по ним устанавливаются нормативно, как правило, они выше рыночных и банки не могут их самостоятельно менять,— пояснили в пресс-службе регулятора.— Для граждан такой вклад может стать стимулом к сбережению, чтобы им было выгодно откладывать хотя бы небольшие суммы, понимая, что их не съест инфляция».

Речь о введении социального вклада зашла в конце 2021 года. Банк России предложил ввести вклад для людей с низкими доходами, предполагающий гарантированное начисление процентов с привязкой к ключевой ставке. При этом еще в начале нынешнего года предполагалось, что максимальный размер вклада составит 100 тыс. руб. «Но поскольку законопроект ориентирован на поддержку социально нуждающихся граждан с доходами ниже прожиточного минимума, сумма 50 тыс. руб. на данном этапе признана достаточной для достижения целей законопроекта,— пояснили в ЦБ.— А после того как закон заработает, можно будет вернуться к обсуждению данного вопроса».

В Банке России уверены: банковское сообщество понимает, что благодаря новым продуктам имеет возможность привлечь новых клиентов, которые в дальнейшем могут «перерасти» социальный вклад и стать владельцами обычных депозитов. «Социальный вклад — это минимальный гарантированный продукт, призванный защитить интересы гражданина с невысокими доходами,— продолжают в ЦБ.— Но он никак не ограничивает банки в том, чтобы предлагать более интересные условия по небольшим депозитам, привлекая новых клиентов». У вкладчика, таким образом, будет выбор, а у банков появятся новые стимулы разрабатывать собственные подобные продукты.

Не дожидаясь закона

И, похоже, в случае с социальными вкладами рынок готов услышать регулятора. Не дожидаясь вступления закона в силу, банки предлагают гражданам собственные аналоги социального вклада. Первым стал Почта-банк. Его вклад, в отличие от описанного в законе, не привязан к социальным льготам. «В мае банк запустил социальный вклад для граждан с невысоким доходом — на сумму от 10 тыс. до 200 тыс. руб. на короткий срок (до шести месяцев) под повышенный процент — 9% годовых,— рассказал член правления, директор розничной дистрибуции Почта-банка Антон Анищенко.— Он доступен для всех новых клиентов банка без ограничений по возрасту». По его оценкам, вклады до 50 тыс. руб. имеют сейчас не больше 10% клиентов.

ВТБ также готов поддержать малоимущих клиентов и участвовать в разработке нового продукта, сообщили в банке. По оценкам банка, благодаря введению социальных вкладов число вкладчиков может вырасти на несколько миллионов, объем портфеля социальных вкладов составит около 100 млрд руб. При этом важно учитывать, что эта сумма может быть размещена именно на депозитах, а не на текущих счетах.

«Социальный вклад появится в линейке депозитов банка "Открытие" в сроки и на условиях, которые будут обозначены в федеральном законе»,— говорит заместитель лидера трайба «Сбережения и инвестиции» «Открытия» Мария Саенко. Средний уровень ставок банка по подобным вкладам составляет 7,5–8,0%, и надбавка в 0,5% на 50 тыс. руб. обеспечит клиенту дополнительную выгоду в размере 250–500 руб. в год.

Сдерживающие факторы

Банкиры предполагают, что социальные вклады, несмотря на незначительный доход по ним, будут востребованы. «Граждане скорректировали свою модель финансового поведения: если раньше они, как правило, сначала погашали имеющийся кредит, а уже потом начинали копить и открывали вклад, то сейчас становится все больше тех, кто одновременно берет кредит и размещает сбережения на вкладе или накопительном счету,— говорят в Почта-банке.— Люди хотят осуществлять свои планы здесь и сейчас, сохраняя при этом подушку безопасности. Этот тренд проявился во второй половине прошлого года и продолжает набирать обороты». По оценке банка, число таких клиентов выросло за год на 15%.

При этом банкиры полагают, что ставки выше рыночной должно субсидировать государство. Это может быть как прямое субсидирование разницы в ставке со стороны государства, так и отмена по таким вкладам взносов в систему страхования вкладов и введение нулевых отчислений в Фонд обязательного резервирования. «Ставки выше ключевой банки предлагают по крупным депозитам или депозитам сроком более года. Небольшие вклады сроком до года с повышенной ставкой большинству кредитных организаций неинтересны,— отмечает старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Владимир Тетерин.—-Видимо, поэтому социальный вклад и было решено сделать для банков «предложением, от которого нельзя отказаться». Однако, как указали в Банке России, расчеты показывают, что на первоначальном этапе субсидирование ставок по социальным вкладам не потребуется.

Аналитики указывают на наличие факторов, которые могут сдержать развитие инструмента социальных вкладов в обозначенном в законе виде. По мнению заместителя директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егора Лопатина, доля таких вкладов для банковской системы вряд ли будет заметна. «Вклад могут открыть только граждане—получатели мер социальной поддержки, а данной категории может быть сложно формировать сбережения — бОльшая часть их доходов уходит на бытовые нужды»,— поясняет он. «Людям с низким доходом тяжелее сберегать средства, депозиты, в отличие от кредитов, являются менее востребованным у них продуктом, поскольку таким людям их доходов хватает только на текущее потребление»,— добавляет аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.

Привязка к ключевой ставке может стать как плюсом, так и минусом для вкладчиков, полагает Владимир Тетерин. «Если ключевая ставка будет расти в период срока действия договора вклада, то клиент будет получать небольшой (с учетом предельной суммы вклада 50 тыс. руб.) дополнительный доход, а если "ключ" будет снижаться, вместе с ним будет снижаться и процент по вкладу»,— заключает эксперт.

Ксения Дементьева