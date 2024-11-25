На борту самолета «Азимут» сгорели загранпаспорта десяти россиян

В результате пожара на борту Superjet 100 (SSJ-100-9), возникшего в аэропорту Антальи, сгорели загранпаспорта десяти россиян. Об этом сообщает Генконсульство РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Огонь охватил самолет вечером 24 ноября. Во время приземления рейса загорелся левый двигатель. По данным портала Airporthaber, инцидент произошел из-за неблагоприятных погодных условий.

Капитан судна организовал эвакуацию людей по надувным трапам. Все 87 пассажиров и четыре члена экипажа покинули борт. Пожар потушили, пострадавших нет.

На место происшествия прибыли российские дипломаты. Специалисты договорились с турецкой стороной о пропуске десяти граждан РФ на территорию страны без загранпаспортов.

Кроме того, для оказания помощи россиянам в консульстве работает экстренный телефон круглосуточной связи.

Нурий Бзасежев