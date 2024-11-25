Авиакомпания объяснила причины возгорания Superjet, летевшего из Сочи

Самолет Superjet 100 (SSJ-100-9) авиакомпании «Азимут» загорелся в аэропорту Анталии после грубой посадки, причиной которой, предварительно, стал сдвиг ветра. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Рейс А4-5051 по маршруту Сочи — Анталья вылетел из Сочи в 19:36 мск. Согласно данным онлайн-табло международного аэропорта курорта, его прибытие было перенесено с 00:30 на 7:20 мск. Текущий статус рейса на сайте авиахаба указан как «неизвестно».

Из-за происшествия аэропорт Анталии был закрыт на посадку до 03:00 мск. Вылеты осуществлялись с «военной» взлетно-посадочной полосы, сообщили в Минтрансе Турции.

По данным портала Airporthaber, инцидент произошел на фоне шторма, из-за которого в регионе действовало «оранжевое» предупреждение об ухудшении погодных условий. Во время посадки возникло возгорание в левом двигателе самолета.

Командир экипажа организовал эвакуацию людей по надувным трапам. Все 87 пассажиров и четыре члена экипажа покинули борт, пострадавших нет.

Вместе с тем спасенные пассажиры собираются писать коллективный иск против авиакомпании «Азимут». Об этом в соцсетях сообщила одна из пассажирок рейса Сочи — Анталья.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР совместно с Росавиацией начали проверки по факту пожара на борту самолета. По итогам доследственных мероприятий может быть возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Сейчас рассматриваются две версии причин происшествия: сдвиг ветра при посадке или ошибка пилота, аналогичная инциденту в 2019 году в аэропорту Шереметьево.

Расследование продолжается. На место ЧП выехали российские дипломаты, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «РИА Новости».

Нурий Бзасежев